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Elye Wahi ému par le maintien de Nice

MBC
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Elye Wahi ému par le maintien de Nice

Dante est jaloux. En barrage retour d’accession à la Ligue 1, l’OGC Nice s’est largement imposé face à Saint-Étienne, notamment grâce à un doublé d’Elye Wahi en fin de match. Au coup de sifflet final chez Ligue 1+, le joueur du Gym prêté par l’Eintracht Francfort a été submergé par l’émotion.

« L’un des seuls clubs qui m’a donné ma chance  »

En larmes, l’attaquant passé par l’OM a tenu à remercier le club qui l’a accueilli cet hiver après une période difficile vécue à Francfort, mais également sur la Canebière la saison dernière. « Il y a de la reconnaissance car ça n’a pas été facile. C’est l’un des seuls clubs qui m’a donné ma chance de pouvoir m’exprimer aujourd’hui. Je remercie tout le monde, le président, le staff et les coéquipiers avec qui j’ai fait une très grande saison. » 

Après une petite pause pour reprendre ses esprits, Elye Wahi, en fin de prêt à Nice et donc sur le départ, a ajouté qu’il espérait que « ses coéquipiers continueront à faire de grands matchs. »

Grands matchs et Nice, c’est un oxymore.

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MBC

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