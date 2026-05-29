Dix endroits où les supporters de Nice pourront supporter Nice

Interdits de déplacement dans une partie de leur propre ville pour le barrage retour contre Saint-Étienne, les supporters niçois doivent revoir leur plan. Voici dix suggestions d’endroits pour soutenir le Gym sans enfreindre la loi.

Avenue de la Lanterne, 06200 Nice

Pour le barrage retour contre Saint-Étienne, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit aux supporters niçois de se déplacer aux abords de l’Allianz Riviera et du centre d’entraînement. Du vendredi 29 mai à partir de midi jusqu’au samedi à 2 heures du sbah, aucun supporter ne devra se balader boulevard des Jardiniers, rue Pancho Gonzalez, avenue Gustave Eiffel, avenue Auguste Vérola, avenue Pierre de Coubertin, rue Jules Blanchi, avenue Simone Veil, rue Alain Mimoun, boulevard Jean-Luciano et chemin des Carriers. Située à l’est de la ville et à proximité de l’Allianz Riviera, l’avenue de la Lanterne, artère hors du périmètre, reste accessible aux supporters niçois. Comme son nom l’indique, la pyrotechnie est autorisée. Petite contrainte : les voisins âgés du quartier devraient rapidement appeler les flics.

Court Philippe Chatrier, Roland-Garros

Une balle de match pour rester en Ligue 1 ? Cette saison, Nice a été incapable de breaker à plusieurs reprises et a enchaîné les fautes directes. Résultat : les Aiglons jouent un match en deux sets pour garder leur place dans l’élite contre les Verts. Fait inédit, la première manche s’est terminée sur un triste 0-0. Le deuxième set sera certainement plus ouvert. Un sacré contre-pied pour trouver une occupation lors de l’ennuyante night session prévue ce vendredi entre Alexander Zverev et le Français Quentin Halys.

Canal Saint-Martin, Paris

Vendredi 21 mai au soir, 120 à 140 Niçois supporters niçois, accompagnés de quelques alliés lillois, nancéiens et allemands ont chargé des supporters parisiens le long du canal Saint-Martin. L’affrontement a fait six blessés, dont un grave. Pour montrer à l’opinion publique qu’ils ne sont pas si débiles que ça, ces supporters bagarreurs devraient vivre le match dans le calme et la bonne humeur au cœur du 10e arrondissement de Paris ce vendredi soir. Pas gagné non plus, mais ça se tente.

Le centre-ville de Marseille

Habituée à publier des arrêtés pour les supporters de foot, la préfecture des Bouches-du-Rhône n’a rien communiqué autour de la rencontre Nice – Saint-Étienne. Les Aiglons peuvent donc supporter leur équipe depuis Marseille. Petit conseil pour éviter les ennuis : ne pas porter un maillot floqué Elye Wahi.

Tucson, Arizona

Le camp de base de la sélection iranienne pour la Coupe du monde se situera à Tijuana au Mexique et non, comme prévu à l’origine, en Arizona à Tucson. Les infrastructures arizoniennes censées accueillir la Team Melli sont donc disponibles pour les supporters niçois détenteurs d’un passeport valide.

Alicante

Depuis 1968, Nice est jumelée avec Alicante, la ville préférée des voyageurs des compagnies low-cost, des Anglais alcooliques et des retraités français blindés de thune. Outre penser qu’ils se déplaceront pour un match de Ligue Europa, les fans de Melvin Bard et compagnie auront l’occasion de se mettre une immense khapta dans les bars de plages s’il y a maintien au bout. « Cet été, j’reste en Ligue 1 en Alicante, le guetteur qui crie “akha”, harba au quartier. »

Lyon

À Lyon vendredi soir, la majorité des pelos supporteront l’OGC Nice pour que leur ennemi historique l’AS Saint-Étienne continue de croupir en Ligue 2. Une alliance de circonstance digne des plus vieux loups de mer de la politique. En même temps, l’ancien président de l’OL Jean-Michel Aulas n’est pas passé loin de briguer la mairie de Lyon, tandis que le boss du Gym Jean-Pierre Rivère s’est engagé auprès du futur maire de Nice, Éric Ciotti. Qui ne se ressemble pas, ça s’assemble.

Ras El Khaimah

Située au bord du détroit d’Ormuz, la ville émiratie de Ras El Khaimah vit aux rythmes du conflit entre l’Iran et le duo États-Unis – Israël. Après une telle saison de leur équipe, les supporters niçois ne devraient pas être dépaysés par l’atmosphère de cette métropole habituée à scruter les missiles dans le ciel. Un bel hommage aux frappes de Kevin Carlos finalement.

Tunis

Le latéral de l’OGC Nice Ali Abdi ne participera à ce barrage retour contre l’ASSE. Convoqué par la Tunisie à la Coupe du monde 2026, le défenseur des Aigles de Carthage a quitté le groupe de Claude Puel sans l’accord de son club, quelques heures avant cette rencontre décisive. Les supporters niçois lui en veulent et pourraient bien partir à sa recherche dans les rues de Tunis. S’ils l’attrapent avant le coup d’envoi, ils pourront même vivre le match ensemble entre déserteurs. Et puis, en cas de descente en Ligue 2, les petites vacances en Tunisie devraient consoler les types qui se déplaceront à Guingamp, Dunkerque et Rodez l’année prochaine.

Nice, California

Qui a dit que les supporters niçois étaient interdits de déplacement à Nice ? Dans les Alpes-Maritimes, oui. En Californie, non. Christian Estrosi va être jaloux, mais en 1930, le Niçois Charles William Bayne visite Clear Lake Villas. Il décide alors de la renommer Nice, en hommage à sa ville d’origine. Une bourgade hors du périmètre de la préfecture prête à accueillir les supporters niçois.

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