Bagarres à Paris : que s’est-il réellement passé sur le Canal Saint-Martin ?

Vendredi 21 mai, autour de 23 heures 30, des supporters niçois, accompagnés de quelques alliés lillois, nancéiens et allemands ont chargé des supporters parisiens le long du canal Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Récit d’un bien triste lever de rideau pour la finale de Coupe de France entre l’OGC Nice et le RC Lens.

Il est bientôt deux heures du matin, ce vendredi, et Arul balaye devant L’Atmosphère. Vu l’étendue des dégâts, il en a encore pour un bon moment. La placette, à l’angle du Quai de Valmy et de la rue des Récollets, le long du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris, porte encore les stigmates du violent affrontement entre des hooligans niçois et parisiens survenu quelques heures plus tôt, vers 23 heures 30. Sur des dizaines de mètres, le sol est jonché d’éclats de verre, de bouteilles de bière et de Prosecco bon marché sectionnées en deux. La scène n’a pourtant duré que « quelques minutes », selon le patron du bar.

Les bagarres de Valmy

Il était en salle, quand il a vu une « quinzaine » de mecs débouler autour du comptoir, poursuivis par une marée d’hommes en noir. Ceux qui se réfugient dans le commerce balancent des verres, assiettes, et tout ce qui leur passe sous la main. Les assaillants utilisent les chaises et les tables de la terrasse pour fracasser les vitres de l’établissement et caillasser les fuyards, au milieu des nombreux badauds venus profiter d’une première soirée aux températures déjà estivales. Rapidement, de nombreuses vidéos de l’affrontement fleurissent sur les réseaux sociaux. Sur X, des publications mettent en garde sur des « fascistes » qui se promèneraient dans les rues de Paris. Les forums de hools rendent eux immédiatement compte d’un « contact » entre 40 parisiens, issus des Karsuds et des Indep’ virage Auteuil 91, également accompagnés de quelques têtes de la Jeunesse Boulogne. Face à eux, 120 à 140 Niçois, avec des amis lillois, nancéiens, mais aussi des Saarbrückers venus prêter main-forte à leurs confrères sudistes.

L’affrontement a fait six blessés, dont un grave, actuellement placé en réanimation à la suite d’un traumatisme crânien selon les informations de L’Équipe. Le Parisien rapporte qu’un blessé aurait reçu « un coup de couteau dans le dos ». « Une centaine de supporters de l’OGC Nice, affichant pour certains une proximité avec l’extrême droite, ont pris à partie et violemment agressé des Parisiennes et des Parisiens », dénonce sur X le maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire.

Ce jeudi soir, peu avant minuit, une centaine de supporters de l’OGC Nice, affichant pour certains une proximité avec l’extrême droite, ont pris à partie et violemment agressés des Parisiennes et des Parisiens aux abords du Canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement. Selon… — Emmanuel Grégoire (@egregoire) May 22, 2026

« Hier soir vers 23 h 30, une centaine de supporters de l’OGC Nice réunis dans le 10e arrondissement […], d’abord dans un bar puis sur la voie publique, ont déambulé, cherchant manifestement à en découdre avec les badauds, jusqu’au quai de Valmy où une importante rixe a éclaté pour un motif ignoré à ce stade », communiquait ce matin la Préfecture de Paris, annonçant soixante-cinq interpellations en marge de la rixe, dont celles de quatre mineurs. Jules, 20 ans, maillot du Red Star sur le dos, buvait des coups « sur le quai d’en face » lorsqu’il voit le groupe niçois déambuler sur les quais. « Ils cherchaient des Indep’ VA et Karsud qui étaient posés plus bas, ils étaient environ 150 contre 30. Ils ont commencé à se taper sur le pont, puis sont descendus du côté du bar. Les keufs guettaient, mais ils n’ont rien fait », se souvient le supporter audonien.

Des hooligans et des saluts nazis

Dans un compte rendu de la bagarre fait par un Niçois présent lors de l’affrontement, des membres de la Populaire Sud Nice, montés à l’occasion de la finale de Coupe de France contre Lens, se seraient donné « rendez-vous au Canal Saint-Martin » pour profiter « du beau temps à Paris », avant d’apprendre « qu’un groupe d’une quarantaine de gars se rassemble près de notre point de rendez-vous. On décide d’aller voir. Sans surprise, ce sont des Parisiens qui se préparent à nous attaquer. On décide de leur faire face directement », avant de repartir en laissant « les pompiers […] ramasser les Parisiens au sol ».

Alors, attaque fasciste coordonnée au cœur de Paris, ou simple « contact » entre hooligans ? Quelques heures après les faits, les policiers, en opération de « sécurisation dynamique » dans le quartier hésitaient encore. L’orientation politique de certains ultras niçois et de leurs alliés nordistes, meurthe-et-mosellans et sarrois penche clairement à l’extrême droite, et joue fortement dans la rivalité les opposants au virage Auteuil. Pourtant, le mobile de l’attaque ne serait pas strictement politique, mais plutôt conscrit dans une logique d’affrontement entre hooligans. Ce qui n’a pas empêché certains supporters sudistes et leurs alliés de « lâcher le n-word et des saluts nazis », selon un témoin. « En partant, ça chantait Paris, Paris, on t’encule. Des gens qui étaient sur le canal leurs ont crié « nique les fafs », et là des Niçois ont fait demi-tour pour attraper les gens qui les avaient insulté, puis les flics ont gazé. » La finale de ce vendredi soir est tristement lancée.

Six blessés, dont un grièvement, après une nuit de chaos des supporters niçois