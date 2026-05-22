Des jeunes espoirs anglais invités à participer à la prépa pour le Mondial

Même Harry Maguire ne l’avait pas vu venir. Après sa liste surprise pour la Coupe du monde révélée ce vendredi, Thomas Tuchel a fait sensation en annonçant la présence de trois jeunes espoirs du football anglais pour le voyage outre-Atlantique. Rio Ngumoha (17 ans, Liverpool), Joshua King (19 ans, Fulham) et Alex Scott (22 ans, Bournemouth) prendront part à la préparation de la sélection anglaise en Floride.

Thomas Tuchel has confirmed that Rio Ngumoha, Josh King and Alex Scott will join the #ThreeLions for our preparation camp in Florida. — England (@England) May 22, 2026

Un quatrième nom devrait les rejoindre

Que Cole Palmer se rassure, les gamins ne sont pas là comme réservistes pour une potentielle intégration à la liste de Tuchel. Ils viendront simplement renforcer le groupe des Three Lions, en attendant qu’il soit au complet.

« Ils s’entraîneront avec nous et permettront de maintenir l’effectif à la taille dont nous avons besoin, afin de disposer de toutes les options nécessaires. Ce sera notamment le cas pour les deux matchs amicaux, pour gérer le temps de jeu et la charge de travail des joueurs », a indiqué le coach allemand en conférence de presse.

L’Angleterre affrontera la Nouvelle-Zélande (06/06) puis le Costa Rica (10/06) en amical. Thomas Tuchel a également évoqué un quatrième nom, qu’il ne peut « pas encore révéler, car ce n’est pas confirmé ».

De quoi permettre à la jeune garde anglaise de pointer le bout de son nez.

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