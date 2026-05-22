Le témoignage de Mbappé au cœur des débats sur le sort judiciaire de Hakimi, renvoyé pour viol

Alors qu’Achraf Hakimi a comparu devant la cour d’appel de Versailles, ce vendredi matin, où il a contesté son renvoi devant une cour criminelle pour accusation de viol, le témoignage de Kylian Mbappé cristallise les débats. Lors d’une audition, le capitaine des Bleus avait alors expliqué que le joueur du PSG lui avait confié que des « caresses mutuelles sur des parties intimes » avaient été réalisées entre la jeune femme et lui.

Un nouveau témoignage de Mbappé

L’avocat de la partie civile, Maître Rachel Flore-Pardo, estime que le témoignage de Mbappé appuie celui de sa cliente, tout comme le juge d’instruction qui voit les propos du capitaine des Bleus comme un élément à charge, retenu à l’encontre de Hakimi, selon L’Équipe.

Sauf que le Madrilène est revenu sur son témoignage. Le latéral du PSG aurait présenté un écrit de Mbappé affirmant que ses propos ont fait l’objet « d’interprétations » et que le terme « caresses intimes » ne signifiait pas caresses « sur le sexe ». Le parquet général a demandé la confirmation de la décision du renvoi pour viol, alors que le délibéré doit être rendu le 19 juin.

Hakimi devant la cour d’appel pour réclamer un non-lieu