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Presnel Kimpembe a été blessé par le passage d’Adrien Rabiot à l’OM

EM
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Presnel Kimpembe a été blessé par le passage d’Adrien Rabiot à l’OM

Deux ans plus tard, il y en a un qui n’a toujours pas avalé la pilule. Interrogé par RMC Sport à l’occasion de la sortie de son livre #La Force, l’ancien défenseur central du PSG Presnel Kimpembe est revenu sur le transfert de son ancien coéquipier Adrien Rabiot à l’OM. Comme pour beaucoup de supporters du club de la capitale, il ne l’a pas forcément bien pris : « Honnêtement, ça m’a fait mal. Après, c’est sa décision, encore une fois, mais ça m’a fait mal. En tant que Parisien et titi parisien, ça blesse. »

Pour lui, « c’est IM-POS-SI-BLE »

Les deux Franciliens s’étaient connus au centre de formation et ont également évolué ensemble entre 2014 et 2019 sous les couleurs parisiennes. En réponse à une question sur une possible signature à l’OM, Kimpembe a répondu d’un ton assuré comme un tacle à sa grande époque : « Non, impossible. Je le dis face cam… Im-pos-si-ble ! » Il a même assuré ne « jamais en avoir parlé avec lui ».

Il a sans doute eu peur de la bagarre. 

Ousmane Dembélé sort du silence au sujet de sa blessure

EM

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