La liste du Sénégal, premier adversaire des Bleus au Mondial

Fin du suspense pour les champions d’Afrique sur le terrain. Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs qui représenteront les Lions de la Teranga à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Sans surprise, les cadres Sadio Mané (34 ans), Gana Gueye (36 ans), Kalidou Koulibaly (34 ans) et Édouard Mendy (34 ans) seront bien dans le groupe sénégalais. La jeunesse est au rendez-vous avec les présences du Parisien Ibrahim Mbaye (18 ans) et de Bara Ndiaye (18 ans) qui évolue au Bayern.

Moustapha Mbow plutôt que Malang Sarr

Malgré sa bonne saison avec le RC Lens, Malang Sarr n’a pas été retenu par le technicien des Lions. Le défenseur de 27 ans avait partagé son envie de défendre les couleurs du Sénégal, en mars dernier. En revanche, Moustapha Mbow, le joueur du Paris FC, fait partie des 28 sélectionnés. Pape Thiaw devra écarter deux joueurs pour composer un effectif de 26, comme l’oblige la FIFA.

📋 La Liste des 28 Lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour représenter le Sénégal à la Coupe du Monde 2026. #FIFAWC2026 #ListeGaideyi #DemBaJeex pic.twitter.com/lA7qkL9UfV — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

Il est là, le premier adversaire des Bleus.

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