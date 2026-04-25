Avant d’aller à Paris, le Bayern s’offre une folle remontée à Mayence

Mayence 3-4 Bayern

Buts : Kohr (15e), Nebel (29e) et Becker (45e+2) pour Mainz // Jackson (53e), Olise (73e), Musiala (80e) et Kane (82e) pour le Bayern

Ils font peur. À trois jours de se déplacer à Paris pour la demi-finale aller de Ligue des champions, le Bayern a failli concéder sa deuxième défaite de la saison de Bundesliga, mais le Bayern a sorti un nouvel exploit pour vaincre Mayence. L’équipe de Vincent Kompany perdait 3-0 à la mi-temps, mais a effectué une seconde période de dingue pour débarquer face au PSG avec des certitudes sur ses ressources.

L’avenir proche nous dira s’il s’agit d’une piqûre de rappel ou du début des doutes, mais les récents champions d’Allemagne ont pris l’eau pendant une mi-temps. Mayence est devenue la quatrième équipe du millénaire à mener de trois buts contre les Bavarois, c’est dire. Contre un Bayern remanié, où le jeune Bara Ndiaye, 18 ans, est titulaire, les locaux ont mis une grosse densité physique et de l’impact. Il a fallu une jolie volée de Dominik Kohr, un contre achevé par Paul Nebel et un but de renard de Sheraldo Becker pour faire douter le Bayern.

Le duo Musiala-Olise mène la révolte

Michael Olise et ses potes ont de la ressource. Nicolas Jackson, d’abord, puis Michael Olise, d’un but enroulé de dingue, ont permis au Bayern de revenir dans la partie. Le joueur d’échecs a ensuite offert un but à Jamal Musiala, décisif sur le dernier but de Harry Kane. L’Anglais marque son 53e but de la saison. C’est dingue. Reste à savoir jusqu’où ce Bayern ira.

Dans les autres rencontres de l’aprèm allemand, le Bayer Leverkusen est monté dans le top 5 après sa victoire à Cologne (2-1). Dans la lutte pour le maintien, alors que Wolfsburg n’a pas réussi à déloger Mönchengladbach (0-0), la lanterne rouge, Heidenheim, s’est offert le luxe d’y croire en battant Sankt Pauli, barragiste (2-0). Quatre points séparent les deux équipes, à trois journées de la fin.

Le Bayern Munich accroché par la lanterne rouge