Un promu inédit en Bundesliga

Une histoire comme on les aime. Encore en quatrième division en 2022, Elversberg a obtenu sa promotion en Bundesliga ce dimanche. Une grande première dans l’histoire du club de la Sarre, situé près de la Moselle. Elversberg a battu le Preußen Münster (3-0) lors de la dernière journée de 2. Bundesliga, et heureusement : tout autre résultat aurait permis à Paderborn de chiper la deuxième place.

Es ist vollbracht: #UnsereElv schlägt Preußen Münster und steigt in die Erste Bundesliga auf. 🤯 Nach 2022 und 2023 der dritte Aufstieg innerhalb von vier Jahren – von der Regionalliga bis in die Erste Liga. 💯🔥 3:0 I 90. Minute#DieElv #UnsereElv #ELVSCP pic.twitter.com/49UmA7YOWn — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) May 17, 2026

Elversberg avait déjà frôlé la montée l’an passé : troisième du championnat, à un point de Hambourg (promu directement), le club avait ensuite échoué contre Heidenheim en barrage, crucifié par un but à la 90e+5 minute au match retour. Schalke 04 avait déjà assuré sa promotion il y a plusieurs semaines. L’identité de la dernière équipe qui évoluera en Bundesliga la saison prochaine sera connue à l’issue du barrage opposant Paderborn à Wolfsburg.

Première manche prévue jeudi.

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