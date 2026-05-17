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Encore en quatrième division en 2022, Elversberg accède à la Bundesliga

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Un promu inédit en Bundesliga

Une histoire comme on les aime. Encore en quatrième division en 2022, Elversberg a obtenu sa promotion en Bundesliga ce dimanche. Une grande première dans l’histoire du club de la Sarre, situé près de la Moselle. Elversberg a battu le Preußen Münster (3-0) lors de la dernière journée de 2. Bundesliga, et heureusement : tout autre résultat aurait permis à Paderborn de chiper la deuxième place.

Elversberg avait déjà frôlé la montée l’an passé : troisième du championnat, à un point de Hambourg (promu directement), le club avait ensuite échoué contre Heidenheim en barrage, crucifié par un but à la 90e+5 minute au match retour. Schalke 04 avait déjà assuré sa promotion il y a plusieurs semaines. L’identité de la dernière équipe qui évoluera en Bundesliga la saison prochaine sera connue à l’issue du barrage opposant Paderborn à Wolfsburg.

Première manche prévue jeudi.

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