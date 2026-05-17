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L’émotion d’Antoine Griezmann pour sa dernière au Metropolitano

LB
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L’émotion d’Antoine Griezmann pour sa dernière au Metropolitano

L’adieu aux larmes. Pour son dernier match au Metropolitano sous la tunique de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est titulaire face à Gérone et s’est montré particulièrement ému au moment d’entrer sur la pelouse, accompagné de ses quatre enfants.

Celui qui rejoindra Orlando à l’issue de cette saison 2025-2026 est également apparu en larmes dans les couloirs du stade au moment de rejoindre le vestiaire des Colchoneros. Cette rencontre a aussi une symbolique particulière puisque le natif de Mâcon disputera son 500e match sous les couleurs de l’Atlético de Madrid en dix saisons.

Ne reste plus qu’à gagner pour que la fête soit parfaite.

Antoine Griezmann aura bien droit à un dernier hommage de l’Atlético de Madrid

LB

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