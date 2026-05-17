L’émotion d’Antoine Griezmann pour sa dernière au Metropolitano

L’adieu aux larmes. Pour son dernier match au Metropolitano sous la tunique de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est titulaire face à Gérone et s’est montré particulièrement ému au moment d’entrer sur la pelouse, accompagné de ses quatre enfants.

🥹 Antoine Griezmann qui fait son entrée sur la pelouse du Metropolitano avec ses enfants pour sa dernière à domicile...#LALIGA #AtletiGirona pic.twitter.com/DRnCnW57bW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 17, 2026

Celui qui rejoindra Orlando à l’issue de cette saison 2025-2026 est également apparu en larmes dans les couloirs du stade au moment de rejoindre le vestiaire des Colchoneros. Cette rencontre a aussi une symbolique particulière puisque le natif de Mâcon disputera son 500e match sous les couleurs de l’Atlético de Madrid en dix saisons.

😢 Antoine Griezmann a été aperçu en larmes lors de son arrivée au Metropolitano. ◾️ Pour rappel, l’attaquant quittera l’Atléti cet été, et dispute donc son dernier match à domicile. pic.twitter.com/xJQH0InRZ0 — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) May 17, 2026

Ne reste plus qu’à gagner pour que la fête soit parfaite.

Antoine Griezmann aura bien droit à un dernier hommage de l’Atlético de Madrid