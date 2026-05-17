Heart of Midlothian dénonce des agressions sur la pelouse du Celtic

Le match du week-end continue de faire couler de l’encre. Alors que le Heart of Midlothian, club d’Edimbourg, a vu son rêve d’exfiltrer le titre de champion d’Ecosse de Glasgow pour la première fois depuis 1985 s’écrouler dans les dernières minutes sur la pelouse du Celtic, l’après-match a été marqué par un envahissement de terrain.

🎙️ "This is bedlam!" There was a pitch invasion after Celtic sealed their win over Hearts to claim the Premiership title ⤵️ pic.twitter.com/ktrHAF2SSl — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) May 16, 2026

Des milliers de fans du Celtic se sont en effet rués sur la pelouse pour célébrer. Mais pas que, selon les visiteurs. « Le Heart of Midlothian condamne fermement les scènes honteuses qui se sont déroulées cet après-midi au Celtic Park et qui, une fois de plus, ont jeté le discrédit sur le football écossais », a ainsi écrit le club dans un communiqué.

Club statement: Events at Celtic Park 🔗 https://t.co/cnToHBofbr pic.twitter.com/85sfxkAN4U — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) May 16, 2026

« Les informations faisant état de graves violences physiques et verbales à l’encontre de nos joueurs et de notre personnel, tant sur le terrain qu’ailleurs, sont profondément préoccupantes, poursuit le Heart. L’envahissement du terrain a provoqué une fin de match chaotique et personne ne semblait savoir si la rencontre avait été menée à son terme ou non. Nos joueurs n’ont donc pas pu remercier nos magnifiques supporters – tous formidables – pour leur soutien cet après-midi et tout au long de la saison. » Le vice-champion d’Ecosse en appelle à des sanctions de la part des autorités et de la Ligue de football écossaise.

Encore une fête gâchée ?

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