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Heart of Midlothian dénonce des agressions sur la pelouse du Celtic
Le match du week-end continue de faire couler de l’encre. Alors que le Heart of Midlothian, club d’Edimbourg, a vu son rêve d’exfiltrer le titre de champion d’Ecosse de Glasgow pour la première fois depuis 1985 s’écrouler dans les dernières minutes sur la pelouse du Celtic, l’après-match a été marqué par un envahissement de terrain.
🎙️ "This is bedlam!" There was a pitch invasion after Celtic sealed their win over Hearts to claim the Premiership title ⤵️ pic.twitter.com/ktrHAF2SSl— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) May 16, 2026
Des milliers de fans du Celtic se sont en effet rués sur la pelouse pour célébrer. Mais pas que, selon les visiteurs. « Le Heart of Midlothian condamne fermement les scènes honteuses qui se sont déroulées cet après-midi au Celtic Park et qui, une fois de plus, ont jeté le discrédit sur le football écossais », a ainsi écrit le club dans un communiqué.
Club statement: Events at Celtic Park 🔗 https://t.co/cnToHBofbr pic.twitter.com/85sfxkAN4U— Heart of Midlothian FC (@JamTarts) May 16, 2026
« Les informations faisant état de graves violences physiques et verbales à l’encontre de nos joueurs et de notre personnel, tant sur le terrain qu’ailleurs, sont profondément préoccupantes, poursuit le Heart. L’envahissement du terrain a provoqué une fin de match chaotique et personne ne semblait savoir si la rencontre avait été menée à son terme ou non. Nos joueurs n’ont donc pas pu remercier nos magnifiques supporters – tous formidables – pour leur soutien cet après-midi et tout au long de la saison. » Le vice-champion d’Ecosse en appelle à des sanctions de la part des autorités et de la Ligue de football écossaise.
Encore une fête gâchée ?Le Celtic brise le rêve des Hearts et conserve son titre de champion d’Écosse
TB