Le Celtic brise le rêve des Hearts et conserve son titre de champion d'Ecosse

Celtic Glasgow 3-1 Heart of Midlothian

Buts : Engels (45e +4, sp), Maeda (87e), Osmand (90e +8) pour les Bhoys // Shankland (43e) pour les Hearts

Au coup d’envoi de la dernière journée, il n’y avait qu’un point d’écart entre Heart of Midlothian et son poursuivant, le Celtic Glasgow. 90 minutes plus tard, les locaux ont assuré leur mission et remportent leur premier duel face au club d’Edimbourg cette saison après trois tentatives sans succès (match nul 2-2, défaites 3-1 et 2-1).

Fin du suspense et de la belle histoire, le Celtic remporte 56e titre de champion d’Ecosse, dépassant au passage son rival des Rangers qui en compte un de moins. Un titre qui n’a pas échappé à un club glaswégien depuis 1985. La série court donc toujours. Pour les Hearts qui n’ont toujours pas été sacrés depuis 1960, la désillusion paraît insurmontable.

Courte douche froide

Après 43 minutes placées sous le signe du round d’observation, les choses se débloquent enfin. Oublié au second poteau, Lawrence Shankland reprend un corner de Stephen Kingsley d’une tête ravageuse. L’important contingent édimbourgeois éteint les tribunes du Celtic Park, mais leur joie n’est que de courte durée.

Deux minutes plus tard, la pièce-maîtresse offensive Alexandros Kyziridis (4 buts, 8 passes décisives) manque complètement son tacle sur un centre de Kieran Tierney côté gauche. Sa main touche le ballon dans la surface, le penalty est inévitable et Arne Engels le transforme en force pour remettre les compteurs à zéro dans le temps additionnel du premier acte.

Mini-remontada…

Au retour des vestiaires, le Celtic présente un visage résolument plus offensif mais doit attendre le dernier quart d’heure pour véritablement inquiéter son adversaire. Benjamin Nygren se lance dans un une-deux avec Daizen Maeda et tente de fusiller Alexander Schwolow à bout portant. Sa tentative est heureusement bloquée par Kingsley mais là encore, l’espoir ne durera pas longtemps.

Après que Kelechi Iheanacho manque de redonner l’avantage aux siens en heurtant le poteau, son coéquipier japonais trouve enfin la faille à trois minutes de la fin du temps réglementaire en reprenant un centre de Callum Osmand dans le petit rectangle. D’abord refusé pour une position de hors-jeu, le but est finalement validé à l’aide de la VAR. Tentant le tout pour le tour, les Hearts obtiennent un coup-franc au à la fin des huit minutes de temps additionnel pour lequel Schwolow monte afin de tenter l’exploit d’arracher ce point synonyme de titre.

… et fin de match folle

Mal envoyé par Islam Chesnokov, le ballon est contré par la défense du Celtic, dont trois joueurs repartent seuls vers le filet désert. La foule, haranguée par les attaquants qui la saluent tout en courant marquer le but du break, ne peut contenir sa joie et envahit le terrain après qu’Osmand a poussé le ballon qui valide le back-to-back du Celtic.

L’entraîneur des Hearts Derek McInnes doit quitter le terrain escorté par la police tandis que l’arbitre siffle le coup de sifflet final, entouré de centaines de spectateurs qui n’ont pu se contenter de célébrer ce come-back bien sagement en tribune. La mission du (quasi) héros des Maroons s’achève par un cruel échec dont le seul point positif se trouve dans le fait que les deux géants de Glasgow ne paraissent plus (totalement) inatteignables.

Une finale se jouera pour le titre de champion d’Écosse