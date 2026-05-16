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Ayyoub Bouaddi est officiellement marocain

JD
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Ayyoub Bouaddi est officiellement marocain

Lion s’y attendait un peu quand même. Visiblement, les conseils d’Adil Rami ont porté leurs fruits. Ayant le choix entre défendre les couleurs et la France ou du Maroc, le milieu de terrain du LOSC Ayyoub Bouaddi a finalement fait le choix des origines. La fédération marocaine a confirmé ce vendredi soir que le natif de Senlis pourra désormais représenter les Lions de l’Atlas sur la scène internationale par un sobre « Bienvenue à la maison ! »

Timing parfait

Sa décision tombe à pic puisque la liste du Maroc est prévue pour tomber le 29 mai selon plusieurs sources. Le jeune talent de 18 ans, déjà vainqueur d’un concours d’éloquence en 2023, pourrait donc vivre sa première grande compétition internationale, avec l’objectif de recréer un parcours aussi spectaculaire que celui accompli par les joueurs de Walid Regragui au Qatar, lequel s’était achevé en demi-finales.

Reste à voir qui sera le plus simple à battre pour Bouaddi : le Brésil en ouverture de la compétition ou l’AJ Auxerre ce samedi soir ?

La France ou le Maroc ? Le conseil d’Adil Rami à Ayyoub Bouaddi

JD

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