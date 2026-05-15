Nantes n’a plus rien à jouer, Vahid Halilhodžić sort la sulfateuse

Le jour de son 75e anniversaire, Coach Vahid a décidé que c’était le moment de se lâcher. Le couperet est tombé vendredi dernier, le FC Nantes jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Toulouse, qui s’apparente à sa dernière d’avant-match de sa carrière, le Bosnien a visé son effectif en enchaînant les balles pas du tout perdues.

Combien de titres, déjà, le FC Nantes ?

Si un bulletin de notes était rempli à chaque fin de saison à la Jonelière, pas mal de joueurs auraient eu zéro en cours d’Histoire. « Si vous demandez à des joueurs combien de titres de champion à Nantes, vous serez très déçu. J’ai demandé à un joueur et il m’a dit « je ne sais pas » », raconte le tacticien nantais.

Il a ensuite critiqué le manque d’investissement et de professionnalisme de certains joueurs : « Il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas conscients dans quel club ils jouent. C’est une énorme responsabilité de porter ce maillot. […] Un jour, un joueur a eu un retard de 45 minutes. Il est arrivé et m’a dit qu’il dormait. Je l’ai envoyé dormir jusqu’à la fin de saison. »

La panne de réveil qui tombe mal.

La copine de Matthis Abline prend sa défense