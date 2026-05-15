Le champion de Suisse se fait corriger par les Young Boys

Thoune fausse-t-il le championnat ? Champion de Suisse pour la première fois de son histoire depuis le 3 mai dernier, un an seulement après sa montée en première division helvétique, le FC Thoune n’a semble-t-il plus la tête au terrain.

Des résultats en Berne

Depuis l’officialisation de leur sacre, les coéquipiers de l’ancien Guingampais Brighton Labeau peinent à retrouver le chemin de la victoire et celui de la motivation. Déjà sur trois défaites de suite, les Thounois se sont fait corriger sur leur propre terrain par les Young Boys de Berne (3-8), à l’occasion de l’avant-dernière journée de Super League. Réduit à neuf à la suite de deux cartons rouges, le FC Thoune a concédé sa plus large défaite de la saison. Une défaite anecdotique mais qui, avouons-le, fait tout de même un peu tache.

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Ça reste toujours mieux que le FC Barcelone face au Bayern.

La Suisse a un champion inédit