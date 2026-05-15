Un historique d’Everton quitte le club

Un vent de nostalgie souffle sur les bords de la Mersey. C’est une aventure longue de 17 années qui s’apprête à prendre fin pour Seamus Coleman à Everton. Via une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club, le latéral irlandais a officialisé son départ, lui qui n’a disputé que cinq rencontres cette saison toutes compétitions confondues, entre blessures et déclassement sportif. Une sortie sobre, à l’image du bonhomme.

« Fier d’être un Evertonian »

Pas de discours fleuve, pas de drama. Juste un capitaine qui dit merci d’avoir été adopté par une ville entière : « Je suis fier que les supporters me considèrent comme un Evertonian. »

Son départ a été salué par ses anciens coéquipiers, Leighton Baines en tête, soulignant « son courage dans les moments les plus sombres traversés par le club », tandis qu’Idrissa Gueye y est aussi allé de son petit commentaire : « Un gars parfait, le type de joueur que tout club rêve d’avoir. Il a tout donné. »

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