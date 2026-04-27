Jack Grealish aurait été aperçu en train de dormir dans un bar de Manchester

Jack Daniel Grealish. Alors qu’Everton s’inclinait ce samedi sur le terrain de West Ham (2-1), Jack Grealish, lui, n’aura certainement aucun souvenir du match. L’Anglais aurait été aperçu dans un bar de Manchester avec des amis, rapporte le Sun. Après une après-midi festive, Grealish se serait endormi. « Ses amis ont essayé de le réveiller… L’alcool a dû avoir raison de lui », rapporte un témoin pour le média britannique.

Jack Grealish in Manchester yesterday afternoon😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/uBKJrQFGn1 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) April 27, 2026

Vers un pot de départ ?

Le trentenaire, en prêt à Everton depuis Manchester City, est blessé depuis janvier et manquera le reste de la saison à cause d’une blessure au pied. Ce nouveau débordement extrasportif ne devrait pas plaire à Pep Guardiola qui ne compterait plus sur l’ailier acheté plus de 110 millions en 2021.

En tout cas, il n’ira pas à Newcastle.

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