Manchester City et Everton condamnent le racisme main dans la main

No room for racism. Les Toffees d’Everton ont tenu en échec Manchester City en Premier League (3-3). Un match nul qui ne fait pas les affaires des Citizens dans la course au titre, mais qui a surtout été marqué par des chants racistes dans les tribunes du Hill Dickinson Stadium. « La police de Merseyside a arrêté un homme de 71 ans, suspecté d’avoir commis une infraction à l’ordre public avec circonstance aggravante à caractère raciste », a ainsi dénoncé le club d’Everton dans un communiqué. Les insultes auraient été dirigées vers l’attaquant de Manchester City, Antoine Semenyo.

Manchester City salue la décision

Alors qu’Everton a d’ores et déjà pris des mesures, Manchester City a répondu en saluant la prise de position du board des Toffees : « Nous félicitons l’action rapide menée par Everton et la police pour identifier l’individu responsable. » Dans le communiqué, les Skyblues condamnent également les insultes racistes contre Marc Guéhi sur les réseaux sociaux, suite à l’erreur du défenseur sur l’égalisation de Thierno Barry « Nous continuerons à offrir tout notre soutien à Antoine et à Marc, et nous n’accepterons jamais la discrimination, sous quelque forme que ce soit, dans notre sport », a ainsi précisé le club de Manchester.

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