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Manchester City perd très gros à Everton

EL
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Manchester City perd très gros à Everton

  Everton 3-3 Manchester City

Buts : Barry (68e, 81e), O’Brien (73e) pour les Toffees // Doku (43e, 90e+7), Haaland (83e) pour les Skyblues

L’histoire retiendra que le match pour le titre a été animé par d’anciens joueurs passés par les championnats de France. Elle retiendra aussi que Manchester City s’est fait piéger par l’efficacité d’Everton (3-3). À coups de contres, les hommes de David Moyes ont offert au Hill Dickinson Stadium ses premières grandes émotions.

Un Doku des grands soirs

À la pause, le stade flambant neuf des Toffees ne pensait sans doute pas être le théâtre du tournant de la saison lorsque Jérémy Doku, sur une passe de Rayan Cherki, a transpercé les filets d’une frappe enroulée sublime (0-1, 43e). Malgré sa large domination, Manchester City n’a pas réussi à faire le break et s’est mis à ronronner.

Si Gianluigi Donnarumma a d’abord écœuré Iliman Ndiaye en un contre un (60e, 64e), Thierno Barry (né à Lyon, passé par la réserve de Sochaux) a profité d’une grosse erreur de Marc Guéhi et d’une incompréhension des arbitres pour égaliser (1-1, 68e). Ça a ensuite été au tour de l’ancien défenseur de l’OL Jake O’Brien de placer un gros coup de casque (2-1, 73e). Face à des Skyblues apathiques, Barry s’est offert un doublé (3-1, 81e), éclipsé par le but d’Erling Haaland sur la remise en jeu (3-2, 83e). Au bout du temps additionnel, Doku est allé nettoyer la deuxième lucarne (3-3, 90e+7) pour éviter le pire. Même s’ils comptent encore un match de retard, les joueurs de Pep Guardiola pointent désormais à six points d’Arsenal.

Il peut maintenant venir se relancer dans la Farmers League.

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EL

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