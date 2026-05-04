Grâce à Alexis Sánchez, le Séville FC croit encore au maintien

Séville 1-0 Real Sociedad

But : Sánchez (50e)

Toutes ses dents. Alors qu’il fêtera ses 38 ans en décembre, Alexis Sánchez est loin d’être à la retraite et il a sorti le Séville FC d’un sacré pétrin. Face à une Real Sociedad inoffensive et au cœur d’un Sánchez-Pizjuán incandescent, le Chilien a inscrit l’unique but de la rencontre (1-0, 50e), permettant de sortir de la zone rouge.

En galère depuis le début de saison, les Andalous ont fait preuve de caractère, ce lundi soir, et prennent ainsi un sursis d’un tout petit point d’avance sur Alavés. Le calendrier sévillan est loin d’être facile puisque l’Espanyol, Villarreal, le Real Madrid et le Celta de Vigo attendent l’équipe de Luis García Plaza dans les prochaines semaines.

Il faudra donc un grand Alexis.

Avant le PSG, la Real Sociedad ne rassure toujours pas