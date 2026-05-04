S’abonner au mag
  • Liga
  • J34
  • Séville-Real Sociedad (1-0)

Grâce à Alexis Sánchez, le Séville FC croit encore au maintien

EL
3 Réactions
Grâce à Alexis Sánchez, le Séville FC croit encore au maintien

  Séville 1-0 Real Sociedad

But : Sánchez (50e)

Toutes ses dents. Alors qu’il fêtera ses 38 ans en décembre, Alexis Sánchez est loin d’être à la retraite et il a sorti le Séville FC d’un sacré pétrin. Face à une Real Sociedad inoffensive et au cœur d’un Sánchez-Pizjuán incandescent, le Chilien a inscrit l’unique but de la rencontre (1-0, 50e), permettant de sortir de la zone rouge.

En galère depuis le début de saison, les Andalous ont fait preuve de caractère, ce lundi soir, et prennent ainsi un sursis d’un tout petit point d’avance sur Alavés. Le calendrier sévillan est loin d’être facile puisque l’Espanyol, Villarreal, le Real Madrid et le Celta de Vigo attendent l’équipe de Luis García Plaza dans les prochaines semaines.

Il faudra donc un grand Alexis.

Avant le PSG, la Real Sociedad ne rassure toujours pas

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les notes du PSG
  • C1
  • Demies
  • PSG-Bayern (5-4)
Les notes du PSG

Les notes du PSG

Les notes du PSG

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.