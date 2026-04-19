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La Real Sociedad rend hommage à un supporter décédé

TB
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La Real Sociedad rend hommage à un supporter décédé

Tout un symbole. Victorieuse aux tirs aux buts contre l’Atlético de Madrid, la Real Sociedad a soulevé sa quatrième Coupe du Roi, ce samedi soir. Un triomphe auquel le club basque a tenu à associer Aitor Zabaleta, supporter des Txuri-urdin mortellement poignardé en décembre 1998 par des supporters de l’Atlético aux abords du stade Vicente Calderón, en marge d’un match européen entre les deux clubs.

Une fois le trophée récupéré, les joueurs de la Real y ont accroché un maillot floqué au nom de Zabaleta avec le n°12, symbole des supporters, avant de le présenter à la tribune. Avant la rencontre déjà, les fans bleu et blanc avaient dévoilé un tifo en hommage au jeune homme de 28 ans au moment de sa disparition.

Une belle manière d’entretenir sa mémoire.

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TB

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