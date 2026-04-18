La nervosité affichée de Mikel Oyarzabal

Nervosité n’est pas toujours mauvais signe. À quelques heures de disputer la finale de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid, Mikel Oyarzabal s’est présenté face à la presse pour une dernière prise de parole avant de fouler la pelouse de La Cartuja de Séville. Unique buteur de la finale 100% basque de 2021, l’attaquant, qui facture 14 buts en club cette saison et qui portera le brassard de capitaine, connait le chemin pour soulever la Copa del Rey.

😬 Oyarzabal ne cache pas sa nervosité avant la finale entre la Real Sociedad et l'Atletico Madrid...#beINSPORTS pic.twitter.com/BHrGL72GMy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2026

Pourtant, il n’a pas caché ressentir une petite pointe de stress avant un tel rendez-vous. « Je suis nerveux je ne vais pas vous mentir, a-t-il confié. Je pense que c’est une bonne chose c’est positif de ressentir cette excitation, ça montre qu’on a toujours la passion. » Un difficile équilibre entre pression et impatience : « Il faudra réussir à canaliser cela entre ce soir et demain matin pour que ces émotions nous aident sans nous pénaliser et qu’on prêts demain. » Assez pour décrocher un deuxième trophée avec le club de sa vie ?

Pour ça, il faudra briser les rêves d’adieu en apothéose d’un ancien de la maison.

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