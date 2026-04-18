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La nervosité affichée de Mikel Oyarzabal

JF
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La nervosité affichée de Mikel Oyarzabal

Nervosité n’est pas toujours mauvais signe. À quelques heures de disputer la finale de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid, Mikel Oyarzabal s’est présenté face à la presse pour une dernière prise de parole avant de fouler la pelouse de La Cartuja de Séville. Unique buteur de la finale 100% basque de 2021, l’attaquant, qui facture 14 buts en club cette saison et qui portera le brassard de capitaine, connait le chemin pour soulever la Copa del Rey.

Pourtant, il n’a pas caché ressentir une petite pointe de stress avant un tel rendez-vous. « Je suis nerveux je ne vais pas vous mentir, a-t-il confié. Je pense que c’est une bonne chose c’est positif de ressentir cette excitation, ça montre qu’on a toujours la passion. » Un difficile équilibre entre pression et impatience : « Il faudra réussir à canaliser cela entre ce soir et demain matin pour que ces émotions nous aident sans nous pénaliser et qu’on prêts demain. » Assez pour décrocher un deuxième trophée avec le club de sa vie ?

Pour ça, il faudra briser les rêves d’adieu en apothéose d’un ancien de la maison.

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JF

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