Fin du rêve pour Griezmann et l’Atlético, la Real Sociedad s’adjuge la Coupe du Roi

Atlético de Madrid 2-2 (3-4 aux T.A.B.) Real Sociedad

Buts : Lookman (18e) et Álvarez (83e) pour l’Atlético // Barrenetxea (1re) et Oyarzabal (45e+1, SP) pour la Real

Tirs au but réussis : González, Almada et Baena pour l’Atlético // Soler, Sučić, Muñoz et Marín pour la Real

Tirs au but manqués : Sorloth et Álvarez pour l’Atlético // Óskarsson pour la Real

Nuit de folie à Séville.

Il a fallu attendre presque minuit, samedi soir, pour savoir qui de l’Atlético ou de la Real Sociedad tirerait son épingle du jeu dans une finale de Coupe du Roi au couteau, qui a tenu toutes ses promesses. Les supporters de l’Atlético sont passés par de nombreuses émotions, à commencer par la surprise voire l’incompréhension quand ils ont vu leurs joueurs être menés au score au bout de quinze secondes, Ander Barrenetxea profitant de l’apathie de la défense madrilène pour ouvrir le bal (0-1, 1re). L’homme des grands matchs, Ademola Lookman, a répondu d’une frappe limpide après le réveil des Colchoneros (1-1, 18e), mais qui se retrouvent à nouveau derrière au tableau d’affichage au moment de rentrer aux vestiaires, Mikel Oyarzabal ayant converti un penalty dans le temps additionnel (1-2, 45e+1).

Unai Marrero, ce héros

En seconde période, la Real dresse un véritable mur devant sa surface, un comble face à la formation de Diego Simeone, prise à son propre jeu. Mais un joueur trouve la clé, alors qu’on ne s’y attendait plus : Julián Álvarez, après un enchaînement de classe mondiale, égalise sur un coup de canon et envoie tout le monde en prolongation (2-2, 83e). Les corps sont fatigués, on comprend vite que tout se réglera lors d’une séance de tirs au but. Celle-ci se déroule, comme un signe, devant le virage des supporters de la Real, qui chavire de bonheur quelques minutes plus tard lorsque son équipe rafle la mise, après deux arrêts décisifs d’Unai Marrero sur les deux premières tentatives de l’Atlético. En dernier tireur, Pablo Marín ne tremble pas et envoie une frappe dans la lucarne de Juan Musso.

Antoine Griezmann, qui retrouvait là son ancien club dans un match haut en émotions, devra attendre avant de ramener un titre à son équipe avant de filer de l’autre côté de l’Atlantique dans quelques mois. Il ne lui reste que la Ligue des champions pour y parvenir.

L’émotion d’Antoine Griezmann avant de retrouver la Real Sociedad