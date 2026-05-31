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La Tchéquie s’offre le Kosovo

LB
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La Tchéquie s’offre le Kosovo

Tchéquie 2-1 Kosovo

Buts : Ladra (12e), Hložek (32e) pour la Národní tým // Emerllahu (80e) pour les Dardanët

Toujours pas de défaite à domicile en 2026. Pour ce premier match amical de préparation à la Coupe du monde, la Tchéquie a brillé devant son public en s’imposant 2 à 1 face au Kosovo ce dimanche.

Une première mi-temps à sens unique

Invaincus à domicile depuis le 24 septembre 2022, les protégés de Miroslav Koubek n’ont pas observé de rang d’observation. Tomas Ladra a trouvé la faille avant la fin du premier quart d’heure de jeu en reprenant parfaitement la tentative manquée de David Doudera (1-0,12e). La Národní tým n’a pas levé le pied et s’est offert le but du break 20 minutes plus tard grâce à l’attaquant de Hoffenheim Adam Hložek (2-0, 32e).

Malgré sa série de trois victoires consécutives, le Kosovo n’est pas parvenu à rattraper son retard, malgré la réduction de l’écart en fin de match de Lindon Emerllahu, bien placé pour reprendre un ballon repoussé à bout portant dans le but vide (2-1, 80e).

Reste à concrétiser au Mondial.

Revivez l’élimination italienne en Bosnie

LB

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