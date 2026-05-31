La RATP rebaptise une station de métro

Dire qu’il n’y a plus Jean Castex pour faire ça. La RATP félicite le PSG pour son titre de champion d’Europe. Un an après avoir notamment rebaptisé les stations Auteuil en « virage Auteuil » et Porte de Saint-Cloud en « Ici c’est Paris », deux stations voisines du Parc des princes, la compagnie de transport a récidivé. Ce dimanche, les visiteurs et visiteuses de la Rue du Bac ont eu la bonne surprise de voir que leur station devenait la « Rue du Back2back ». Vous l’avez ? La porte de Saint-Cloud a cette fois été renommée « Paris est magique ».

La régie de transports parisienne est coutumière du fait. Pendant la Coupe du monde 2022, plusieurs stations avaient été baptisées pour encourager les Bleus. Certaines stations avaient été renommées « France » mais aussi « Allez les Bleus ».

[Evènement] C’est le back-to-back du @PSG_Inside qui a remporté la #ChampionsLeague ⚽ La station Rue du Bac sur la #ligne12 devient la station Rue du Back2back 🏆#RATP pic.twitter.com/d16zSmj0hT — Ligne 12 (@Ligne12_RATP) May 31, 2026

[Evènement] Ils l’ont fait 🏆 La #RATP célèbre la victoire du @PSG_Inside : Porte de Saint-Cloud sur la #ligne9 devient Paris est magique ✨#ChampionsLeague pic.twitter.com/E8v044w6ie — Ligne 9 (@Ligne9_RATP) May 31, 2026

Dur de ne pas se perdre dans Paris.

Une personne est décédée en marge des célébrations du sacre du PSG