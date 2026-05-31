Pas de polémique dans la presse anglaise après la finale

Circulez. La presse anglaise a salué la victoire du PSG en finale de Ligue des champions. Comme de nombreux médias européens, The Times, raconte par exemple qu’Arsenal s’est créé « trop peu de situations », a « trop peu vu le ballon » et que le PSG « était la meilleure équipe ». Même son de cloche dans The Telegraph, qui raconte la « réalité brutale d’Arsenal », plus focalisé « sur ne pas perdre que bien jouer ». Au final, la presse anglaise ne s’attarde pas trop sur l’arbitrage et un des faits de jeu de la fin de la rencontre : le duel entre Nuno Mendes et Noni Madueke. L’arbitre allemand de la rencontre n’a pas sifflé de penalty.

« Gabriel-Hell »

La focale est aussi mise sur Gabriel, le défenseur brésilien d’Arsenal qui a manqué le dernier tir au but des siens. Si Le Telegraph mentionne le raté catastrophique de Gabriel, The Sun évoque ceci : « il est aberrant que l’homme dont on se souviendra pour avoir perdu la finale de la Ligue des champions ait été le meilleur joueur en rouge et blanc. » Le canard dresse un cruel jeu de mots : « Gabri-Hell ». Hell ? Enfer en anglais.

Making of David Raya: Southport to Champions League final with Arsenal https://t.co/tD6fE7HVQC — The Times and Sunday Times (@thetimes) May 31, 2026

Le quotidien marseillais La Provence s’insurge de son côté sur l’arbitrage : « Le PSG s’offre une deuxième Ligue des champions […] après avoir nettement dominé Arsenal mais aussi été sauvé par l’arbitrage en prolongation. » Avant de décrire ainsi l’action litigieuse entre Nuno Mendes et Nuno Madueke, en seconde période : « Le médiocre arbitre allemand Daniel Siebert, pas sélectionné pour le Mondial, ne bronchait pas. »

Le venin, la plume.

La revue de presse de la finale de C1 : «La meilleure équipe d'Europe» a gagné