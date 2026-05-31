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La revue de presse de la finale de C1 : «La meilleure équipe d'Europe» a gagné

UL
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La revue de presse de la finale de C1 : «La meilleure équipe d'Europe» a gagné

Après le journal, le cadre ? Et oui, les lendemains qui chantent sont souvent synonymes de passage vers la maison de la presse la plus proche. Avant de filer acheter le magazine So Foot entièrement consacré au deuxième sacre des Parisiens, la presse française a couvert d’éloges le PSG.

« Invincibles »

Le Parisien a agrémenté une photo des vainqueurs d’un adjectif, « Légendaires ». Un hommage à la série de bande dessinée, peut-être ? En tous cas, Le Télégramme, en Bretagne, a choisi le même adjectif, mais au singulier. Champ lexical également repris par la Voix du Nord (« Paris dans la légende »), pour qui la bataille entre chasseurs et amis des oiseaux du marais d’Harchies, en Belgique, est tout aussi importante en une. Ouest-France a mis de son côté l’accent sur la victoire « au bout du suspens ».

Midi Libre évoque également un « doublé his-to-rique », choisissant surtout de rendre hommage au philosophe Edgar Morin, décédé dans la nuit de vendredi à samedi. L’Équipe a choisi un petit pied de nez à Arsenal, puisque le journal sportif numéro 1 en France a titré « Invincibles ». Une une en référence aux Gunners de 2004.

Aux États-Unis, en Italie et partout ailleurs, le sacre de la « meilleure équipe d’Europe » a été salué. « Ils sont la meilleure équipe d’Europe, et même s’ils ont remporté ce deuxième trophée aux tirs au but, ils le méritaient », a écrit la Gazzetta dello Sport en Italie, alors que Marca et l’Espagne saluent le travail de Luis Enrique.

 

Pas de polémique dans la presse anglaise après la finale

UL

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