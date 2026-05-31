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Une personne est décédée en marge des célébrations du sacre du PSG

UL
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Une personne est décédée en marge des célébrations du sacre du PSG

Triste nouvelle. Une personne est décédée après les festivités liées à la victoire du PSG en finale de Ligue des champions, ce samedi soir. Un conducteur de deux-roues n’a pas survécu à un accident de scooter survenu porte Maillot, à Paris, a appris le parquet de Paris selon des informations transmises par France Info. Un deuxième individu a été placé dans le coma après une violente bagarre au couteau survenue à Paris. Son pronostic vital est engagé.

Plus d’interpellations que l’année dernière

Le ministère de l’Intérieur évoque en outre le nombre assez élevé de 780 interpellations dans toute la France. 457 personnes ont terminé en garde à vue et 57 forces de l’ordre ont été blessées. C’est plus que la saison dernière : 559 personnes avaient été interpellées après le premier sacre des Parisiens. Dans un point presse, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a promis la même « fermeté » et la même détermination en cas de nouveaux débordements ce dimanche après-midi, pour le retour des Parisiens à Paris.

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UL

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