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Luis Enrique a été « très injuste » avec Warren Zaïre-Emery

CG
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Luis Enrique a été « très injuste<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» avec Warren Zaïre-Emery

Le roi et Warren. C’était la seule incertitude du onze de Luis Enrique pour la finale de Ligue des champions contre Arsenal : Warren Zaïre-Emery ou Achraf Hakimi, de retour de blessure, pour le poste de latéral droit ? Le Marocain a eu la préférence de son coach, qui ne l’a pas regretté, mais qui a eu mal au cœur pour son titi.

Une vingtaine de minutes sur le terrain

Dès le début de sa conférence de presse de double champion d’Europe en titre, Luis Enrique a voulu causer de WZE : « Premièrement, je voudrais souligner une chose. Aujourd’hui, je pense que j’ai été très injuste avec Warren en tant qu’entraîneur parce qu’il mérite de jouer cette finale. Il a tout fait. Il a montré sa personnalité, il a accepté ma décision. Pour moi, ça a été très injuste. »

Le jeune international français a quand même pu gambader sur la pelouse en remplaçant Fabian Ruiz pendant la prolongation, une entrée appréciée de son coach : « Il a montré sur les minutes qu’il a eues qu’il est un vrai professionnel et une personne très spéciale. Et je voudrais souligner ça. »

Promis, il devrait s’en remettre.

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