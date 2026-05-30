S’abonner au mag
  • C1
  • Finale
  • PSG-Arsenal

En direct : PSG-Arsenal (0-0)

Par Tom Binet, au Parc des Princes
Réactions
En direct : PSG-Arsenal (0-0)
0 - 0

À jouer

Cette fois on y est, c'est le jour J ! Plus que quelques heures pour enfiler son plus beau maillot, lâcher ses meilleurs pronos, se chauffer la voix et caler son meilleur programme dans les moindres détails pour le match de l'année.

Oui, dans quelques heures c'est PSG-Arsenal en finale de Ligue des champions. De Budapest à Paris, ça va secouer !

Par Tom Binet, au Parc des Princes

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 10h
128
32
41
Revivez Nice - Saint-Étienne (4-1)
Revivez Nice - Saint-Étienne (4-1)

Revivez Nice - Saint-Étienne (4-1)

Revivez Nice - Saint-Étienne (4-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.