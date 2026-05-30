- C1
- Finale
- PSG-Arsenal
En direct : PSG-Arsenal (0-0)
Par Tom Binet, au Parc des Princes
Cette fois on y est, c'est le jour J ! Plus que quelques heures pour enfiler son plus beau maillot, lâcher ses meilleurs pronos, se chauffer la voix et caler son meilleur programme dans les moindres détails pour le match de l'année.
Oui, dans quelques heures c'est PSG-Arsenal en finale de Ligue des champions. De Budapest à Paris, ça va secouer !
Paris Saint-Germain
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Arsenal
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
MS Matvey Safonov AH Achraf Hakimi MA Marquinhos WP Willian Pacho NM Nuno Mendes JN João Neves VI Vitinha FR Fabián Ruiz DD Désiré Doué OD Ousmane Dembélé KK Khvicha Kvaratskhelia
Par Tom Binet, au Parc des Princes