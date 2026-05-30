En direct : PSG-Arsenal (0-0)

Cette fois on y est, c'est le jour J ! Plus que quelques heures pour enfiler son plus beau maillot, lâcher ses meilleurs pronos, se chauffer la voix et caler son meilleur programme dans les moindres détails pour le match de l'année.

Oui, dans quelques heures c'est PSG-Arsenal en finale de Ligue des champions. De Budapest à Paris, ça va secouer !