France - Espagne ou Belgique : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

RE : RE : RE : EN ROUTE POUR LA FINALE !

Après la nouvelle démonstration de force face au Maroc, les Bleus de DD sont dans le dernier carré de la Coupe du Monde pour la 3ème compétition d’affilée ! Et si à l’heure actuelle, on ne connaît pas encore son futur adversaire entre l’Espagne et la Belgique, on peut déjà vous dire qu’un gros dispositif projection est prévu pour cette 1/2 !

On ne va pas commencer à changer pas une formule qui gagne. On la double même. La 1/2 finale de la France sera projetée sur l’immense écran de 4 m par 2m50 du Loft de la Bellevilloise, en placement libre, avec 350 assisses + sur l’autre maxi écran du Forum à l’étage juste en-dessous avec 150 assisses. Et bien sûr les animations que tu connais avec la team So Foot = l’ambiance du stade sans y être. Quiz, chants, célébration, cadeaux à gagner…

Le billet de réservation à 7 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de bière / verre de soft).

👉 BILLETTERIE FRANCE-ESPAGNE OU BELGIQUE À LA BELLEVILLOISE 🌆🪩

Programme soirée France – Espagne ou France – Belgique :

► 19h : ouverture des portes de la Bellevilloise & projection du quart de finale France – Espagne 2006 ou de la demi-finale France – Belgique 2018

► 20h10 : avant-match France – Espagne ou Belgique par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner…

► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match

► 23h ou minuit si prolongation et TAB : fin du match

RDV mardi 14 juillet dès 19h !🔥🔥

La rédaction de So Foot

Désiré Doué, c'est complet