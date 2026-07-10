L'équipe de France fait peur aux médias du monde entier

« Les méchants » ont une nouvelle fois impressionné ce jeudi soir en étrillant le Maroc 2-0. Première qualifiée en demi-finales, l’équipe de France a récolté des louanges de l’ensemble des médias du monde entier.

Du côté des États-Unis, The Athletic se pose la question que l’on se pose tous : « Quelle équipe peut les stopper ? » Un constat partagé par la BBC, qui en remet une couche en se demandant si cette équipe ne serait-elle pas «la meilleure équipe de France de l’histoire ?».

Les Bleus font peur à leurs futurs adversaires

Au prochain match, la clique à DD pourrait retrouver l’Espagne ou la Belgique. Nos amis Belges se méfient déjà d’une France que la RTBF décrit comme «un festival». Le média belge mentionne également le rôle de Luis Enrique dans le succès de cette équipe en constatant très justement que « la France profite aussi indirectement de la culture de Luis Enrique au PSG et de la discipline qu’il a inculqué aux Parisiens ». De son côté, l’Espagne met particulièrement en avant l’impact de Kylian Mbappé dans le onze français. Pour AS, « tous forment une génération en or, mais c’est le madridista qui donne la lumière quand ils en ont le plus besoin. »

Attention à ne pas se faire éteindre au prochain tour.

La France compte désormais autant de victoires que l'Italie en Coupe du monde