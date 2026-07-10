Le duo Mbappé-Dembélé égale une autre association de légende

Un Fontaine à eux deux. Buteurs face au Maroc (2-0), Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont inscrit respectivement leur huitième et cinquième but de la compétition, portant leur total à 13 buts. Et le duo tricolore vient d’égaler un record datant de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon.

Un record Do Brasil, mais plus pour longtemps

Selon Opta, la France est la première équipe à compter deux joueurs à plus de cinq pions sur une Coupe du monde depuis le duo Rivaldo-Ronaldo, qui ont conduit le Brésil à son dernier titre mondial.

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Avec sa coupe de cheveux farfelue, R9 avait fait trembler les filets à huit reprises et son compère d’attaque cinq fois. Le Ballon d’or et le meilleur buteur des Bleus pourront donc accrocher un nouveau record sur les deux matchs à venir, s’ils venaient à inscrire un petit pion (en cas de défaite en demie, les Bleus joueront la petite finale).

Méchants.

L'équipe de France fait peur aux médias du monde entier