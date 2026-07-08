Pronostic Espagne Belgique : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Espagne – Belgique : analyse, statistiques et notre pronostic Coupe du Monde. Découvrez pourquoi parier sur la victoire de l’Espagne et le pari buteurs.

Informations clés Espagne reste sur 4 victoires de rang et 5 clean sheets consécutifs.

Belgique a inscrit 13 buts sur ses 3 derniers matchs mais encaissé 5.

La seule confrontation récente : Espagne s’est imposée 2-0 en 2016.

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku parmi les joueurs clés belges.

Le match se joue au Los Angeles Stadium (capacité 70 492).

Infos du match Stade Los Angeles Stadium (Inglewood, CA, USA) — capacité 70 492 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Quart de finale Entraîneur Espagne Luis De La Fuente Entraîneur Belgique Rudi Garcia

L’Espagne aborde ce quart de finale de la Coupe du monde avec une série de quatre victoires consécutives et une solidité défensive intacte : aucun but encaissé lors de ses cinq derniers matchs. Cette maîtrise contraste avec la dynamique plus spectaculaire mais moins hermétique de la Belgique, qui reste sur trois succès de rang et treize buts marqués, mais n’a réalisé qu’un seul clean sheet sur la période. Sous la houlette de Luis De la Fuente, la Roja vise une place en demi-finales pour confirmer son statut de championne d’Europe en titre. Côté belge, la génération menée par Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku s’est relancée après un début de tournoi hésitant, comme en témoignent les larges victoires face à la Nouvelle-Zélande (5-1) et aux États-Unis (4-1). Cette opposition de styles, entre contrôle espagnol et puissance offensive belge, se jouera dans l’enceinte de Los Angeles, théâtre d’une confrontation à élimination directe où chaque détail comptera.

Forme récente de l’Espagne

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/07/2026 Portugal 0-1 Espagne W 02/07/2026 Espagne 3-0 Autriche W 27/06/2026 Uruguay 0-1 Espagne W 21/06/2026 Espagne 4-0 Arabie saoudite W 15/06/2026 Espagne 0-0 Cape Verde Islands D

Invaincue sur ses cinq dernières rencontres, l’Espagne s’appuie sur une défense infranchissable : cinq clean sheets consécutifs, dont trois en phase à élimination directe. Les victoires contre le Portugal (1-0) et l’Autriche (3-0) illustrent une capacité à faire la différence dans les moments clés, y compris en toute fin de match comme face aux Lusitaniens (but de Mikel Merino à la 91e). Offensivement, la Roja a marqué à neuf reprises sur cette période, mais a connu un accroc lors du nul initial contre le Cap-Vert (0-0). Cette rigueur défensive, associée à une gestion efficace des temps faibles, reste la principale force du collectif de De la Fuente.

Forme récente de la Belgique

Date Domicile Score Extérieur Résultat 07/07/2026 États-Unis 1-4 Belgique W 01/07/2026 Belgique 3-2 Sénégal W 27/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique W 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran D 15/06/2026 Belgique 1-1 Égypte D

La Belgique a nettement haussé son niveau après deux nuls initiaux, enchaînant trois victoires probantes et treize buts inscrits. Leandro Trossard et Romelu Lukaku, cités parmi les joueurs clés, ont contribué à cette montée en puissance offensive. Néanmoins, les Diables rouges n’ont gardé leur cage inviolée qu’une seule fois en cinq matchs et ont concédé cinq buts sur la période. Leur capacité à marquer (au moins trois buts lors des trois dernières sorties) compense pour l’instant une assise défensive parfois friable. L’équipe de Rudi Garcia arrive à Los Angeles avec un moral au beau fixe, mais devra corriger ses errements derrière face à l’efficacité espagnole. D’ailleurs, Rudi Garcia devient le neuvième sélectionneur français à se qualifier en quarts de finale d’une Coupe du monde, ce qui souligne son expérience à ce niveau de la compétition.

Historique des confrontations entre l’Espagne et la Belgique

Date Domicile Score Extérieur 01/09/2016 Belgique 0-2 Espagne

Le seul affrontement direct récent remonte à septembre 2016, avec une victoire nette (2-0) de l’Espagne en terre belge. Si cet échantillon est limité, il confirme la capacité de la Roja à s’imposer face à ce type d’adversaire. La moyenne de buts sur la rencontre (2,0) laisse entrevoir des débats plutôt fermés entre ces deux nations.

Pronostic Espagne – Belgique : notre analyse

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► Le pari « Espagne vainqueur » est coté à 1,61, soit une probabilité implicite d’environ 62 %. Cette estimation s’appuie sur la série victorieuse des Espagnols (4 succès consécutifs), leur parcours sans encaisser le moindre but et une domination statistique lors du précédent face-à-face. En face, la Belgique présente un profil offensif séduisant (13 buts sur les trois derniers matchs), mais une défense plus exposée (un clean sheet en cinq rencontres). Le principal frein à ce pari réside dans la capacité belge à bousculer les blocs organisés, comme en témoigne leur large succès contre les États-Unis (4-1).

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Dans le contexte de la Coupe du monde 2026, certains buts marqués durant le tournoi ont déjà marqué les esprits, comme en témoigne le Top 10 : nos buts préférés de la Coupe du monde 2026.

Notre pari bonus pour Espagne – Belgique

Le pari « Les deux équipes marquent » (BTTS – Oui) est coté à 1.78. Cette sélection se justifie par la puissance offensive belge (au moins 3 buts marqués lors des trois derniers matchs) et la tendance des Diables rouges à disputer des rencontres ouvertes, avec les deux équipes qui ont marqué dans quatre de leurs cinq dernières sorties. Même si l’Espagne n’a pas encaissé sur ses cinq derniers matchs, l’opposition offensive proposée par Lukaku et Trossard pourrait bien mettre fin à cette série.

Face à deux équipes en pleine confiance mais aux profils contrastés, le résultat de ce Espagne – Belgique reste incertain. Aucun pari n’est sans risque, surtout à ce stade de la compétition.

Le tableau des quarts de finale se précise