La Belgique déroule au Liechtenstein, l’Allemagne se fait piéger par la Slovaquie

Tous engagés ce jeudi soir, les trois Etats du Benelux ont connu des fortunes diverses pour leur entrée dans les qualifications au Mondial 2026. Alors que les Pays-Bas ont manqué de tuer leur rencontre face à la Pologne et se fait punir par Matty Cash à dix minutes du terme (1-1), le Luxembourg s’est effondré à domicile contre l’Irlande du Nord malgré un premier acte équilibré (1-3).

Seule la Belgique a fait honneur à la région en laminant sans pitié le Liechtenstein, à l’occasion de la première rencontre de l’histoire entre les deux nations. Récemment nommé nouveau capitaine par Rudi Garcia, Youri Tielemans a fait honneur à son nouveau statut en inscrivant un doublé, tandis que Kevin De Bruyne a rappelé qu’il était plus vivant que jamais en apportant sa pierre à l’édifice à l’heure de jeu. Score final sans appel : 0-6 (oui il y a un jeu de mots). C’est bien, mais on verra ce que ça donnera contre le Mexique en huitième de finale l’an prochain.

Deutsche Krise

Pendant que l’Espagne s’offrait une promenade de santé du côté de la Bulgarie (0-3), l’Allemagne donnait elle aussi dans le yaourt. Sur la pelouse de la Slovaquie, les hommes de Julian Nagelsmann, qui n’avaient plus gagné depuis trois matchs, ont répondu aux abonnés absents, ne sachant comment concrétiser leurs 70% de possession de balle et s’inclinent – à leur échelle – assez lourdement (2-0). Les Allemands sont même carrément derniers du groupe A, dominé par l’Irlande du Nord. Et pour enfoncer encore plus le clou : il s’agit de la toute première défaite de la Nationalmannschaft à l’extérieur dans le cadre des qualifications pour un Mondial. Bon courage au crackito surpayé Nick Woltemade pour surmonter ça !

Slovaquie 2-0 Allemagne

Buts : Hancko (42e), Strelec (55e) pour la Slovaquie

Luxembourg 1-3 Irlande du Nord

Buts : Dardari (30e) pour le Luxembourg // Reid (7esp), Charles (46e), Devenny (70e) pour l’Irlande du Nord

Bulgarie 0-3 Espagne

Buts : Oyarzabal (5e), Cucurella (30e), Merino (38e) pour l’Espagne

Pays-Bas 1-1 Pologne

Buts : Dumfried (28e) pour les Pays-Bas // Cash (80e) pour la Pologne

Liechtenstein 0-6 Belgique

Buts : De Cuyper (29e), Tielemans (46e, 70e sp), Theate (60e), De Bruyne (62e), Fofana (90e+1) pour la Belgique

