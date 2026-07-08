Top 10 : nos buts préférés de la Coupe du monde

Que vous aimiez les grosses frappes, les lobs, les grosses frappes ou les belles actions collectives : voici le top 10 des golazos de cette Coupe du monde 2026, sous réserve de réactualisation.

1 – Sidny Lopes Cabral (Cap-Vert) contre l’Argentine (3-2 AP)

Un nom à jouer un 32e de finale de Coupe de France avec le Perpignan FC, une frappe de mec formé en Catalogne espagnole. Le contexte, l’adversité, la puissance, la précision, l’angle, la belle histoire, le petit bécot en tribunes : tout y est.

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2 – Wilson Isidor (Haïti) contre le Maroc (4-2)

Quel bombazo : le terme pleine lucarne n’est pour une fois pas galvaudé, les supporters haïtiens sont « chockbar de bz ». C’est comme ça qu’on dit ?

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3 – Pape Gueye (Sénégal) contre l’Irak (5-0)

Oui, on aime les grosses frappes, et alors ? Celle-là use sacrément les filets, aurait fait chauffer les gants de Mark Evans et aurait cassé plus d’un poignet de gardiens dans la consolante d’un tournoi U13.

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4 – Promise David (Canada) contre la Suisse (1-2)

The floor is lava. Un contrôle en sombrero, un ballon qui effleure le sol, avant un centre à mi-hauteur taclé sans que ça retombe par terre. Manquait plus que la célébration en mannequin challenge et on avait le combo gagnant de 2016.

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5 – Ellyes Skhiri (Tunisie) contre les Pays-Bas (1-3)

Un centre fort, repris au premier poteau par un protège-tibia qui envoie un ballon dévissé dans ses cages dès la 3e minute. C’est le foot qu’on aime, celui où l’on rassure son coéquipier par un « si tu ne la prenais pas, c’était but derrière ». But quand même.

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6 – Eldor Shomurodov (Ouzbékistan) contre la République démocratique du Congo (3-1)

Pourquoi choisir la force d’une demi-volée comme celle d’Ismael Saibari contre l’Écosse ? Optez pour la finesse d’un lob et vous serez dans ce top 10 (pas sur le podium, réservé aux brutes du Mondial).

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7 – Ismaïla Sarr (Sénégal) contre la Belgique (3-2 AP)

Pourquoi choisir la force ou la finesse quand on peut faire les deux ? Optez pour les deux avec un contrôle poitrine, puis une sacoche dans les buts de Thibaut Courtois, et vous serez ensuite éliminé.

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8 – Ousmane Dembélé (France) contre la Norvège (1-4)

Pourquoi choisir un but quand on a les trois mêmes ? -1 point pour le manque de créativité du Ballon d’or.

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9 – Antonio Nusa (Norvège) contre la Côte d’Ivoire (1-2)

Comme Sidny Lopes Cabral, mais en moins bien.

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10 – Kerim Alajbegović (Bosnie-Herzégovine) contre le Qatar (3-1)

La seule chose dont on se souviendra de la Bosnie-Herzégovine version Mondial 2026, avec « I am from Bosnia, take me to America ».

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La Suisse bat la Colombie aux tirs au but et rejoint l'Argentine en quarts !