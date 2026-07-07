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Un arbitre argentin pour France-Maroc

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Un arbitre argentin pour France-Maroc

C’est donc ça, l’échangisme ? Alors que le Français François Letexier est au sifflet de la joute entre l’Argentine et l’Egypte, un Argentin arbitrera le quart de finale de ce jeudi entre la France et le Maroc. Comme le rapporte RMC, c’est bien Facundo Tello qui a été désigné par la FIFA pour diriger le choc de cette semaine.

Une expérience notable

Le Sud-Américain de 44 ans ne débarque pas au Mondial comme un cheveu sur la soupe : il a déjà dirigé plus de 430 rencontres depuis 2012, dont la finale de la Copa Libertadores 2024 entre l’Atlético-MG et Botafogo. Plus récemment, il était au sifflet du barrage remporté par la RD Congo face à la Jamaïque (1-0), une soirée écourtée pour lui après une blessure musculaire à la cuisse.

Il s’agira de son sixième match en Coupe du monde, et de son troisième lors de cette édition après Canada-Bosnie et Afrique du Sud-Corée du Sud. Au Qatar en 2022, le bonhomme a d’ailleurs arbitré le quart de finale entre le Portugal et le Maroc (0-1) qui avait notamment vu Walid Cheddira se faire expulser.

Tranquille, tant que le Kyks garde le sourire.

 

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