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La RDC crucifie la Jamaïque et se qualifie pour le deuxième Mondial de son histoire

QB
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La RDC crucifie la Jamaïque en prolongation

République démocratique du Congo 1-0 Jamaïque

But : Tuanzebe (100e)

Cinquante-deux ans après, c’est le moment ! Après un demi-siècle d’attente, la République démocratique du Congo va renouer avec la Coupe du monde cet été. Les Léopards ont validé leur qualification en finale des barrages, contre la Jamaïque, à Guadalajara (1-0). La sélection dirigée par Sébastien Desabre a joué avec les nerfs de ses supporters, mais le peuple congolais n’était plus à trente minute près, et la décision a été faite en prolongation.

La RDC a profité d’un corner pour faire sauter le verrou jamaïcain : Edo Kayembe a mis le ballon dans la bonne zone et Axel Tuanzebe a jailli pour délivrer son équipe de la cuisse (1-0, 100e). La Jamaïque ne s’en relèvera pas – tant mieux pour la RDC, qui a gâché plusieurs balles de break. L’Afrique aura donc dix représentants cet été, et la RDC intègrera le groupe K, en compagnie du Portugal, de l’Ouzbékistan et de la Colombie.

Pour le duel entre Cristiano Ronaldo et Chancel Mbemba, rendez-vous le 17 juin.

Une absence de taille pour la RDC pour son barrage contre la Jamaïque

QB

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