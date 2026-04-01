S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Barrages
  • RDC-Jamaïque (1-0)

La fierté de Sébastien Desabre après la qualification congolaise

CT
3 Réactions
La fierté de Sébastien Desabre après la qualification congolaise

L’attente fut longue. La République démocratique du Congo s’invite à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet 2026), 52 ans après sa seule et unique participation, grâce à son succès contre la Jamaïque (1-0) ce mardi. Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards, ne cache pas son émotion au micro de la RTNC.

« C’est une fierté, d’abord pour les Congolais, parce qu’on sait qu’on est extrêmement suivi. Il est important que tout le monde sache que le Congo a de bons joueurs, vaillants et résilients. Je suis fier de mes joueurs, de mon staff, ainsi que du soutien du gouvernement et de la fédération qui sont toujours derrière nous. Ils méritent de célébrer », commente le technicien français.

Sur la pente ascendante

En poste depuis 2022, Sébastien Desabre a permis à la RDC de se hisser en demi-finales de la CAN 2023, avant d’offrir cette place de mondialiste. Le meilleur reste à venir pour les Congolais avec des duels face au Portugal, à la Colombie et à l’Ouzbékistan dans le groupe K de la Coupe du monde.

Le monde s’apprête à découvrir le fimbu.

La RDC crucifie la Jamaïque en prolongation

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'Italie doit-elle arrêter le foot ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
146
35

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.