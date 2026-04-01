La fierté de Sébastien Desabre après la qualification congolaise

L’attente fut longue. La République démocratique du Congo s’invite à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet 2026), 52 ans après sa seule et unique participation, grâce à son succès contre la Jamaïque (1-0) ce mardi. Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards, ne cache pas son émotion au micro de la RTNC.

« C’est une fierté, d’abord pour les Congolais, parce qu’on sait qu’on est extrêmement suivi. Il est important que tout le monde sache que le Congo a de bons joueurs, vaillants et résilients. Je suis fier de mes joueurs, de mon staff, ainsi que du soutien du gouvernement et de la fédération qui sont toujours derrière nous. Ils méritent de célébrer », commente le technicien français.

🎙️ 𝗦𝗘́𝗕𝗔𝗦𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗕𝗥𝗘 « C’est une fierté, d’abord pour les Congolais 🇨🇩 , parce qu’on sait qu’on est extrêmement suivi. Les fans sont encore là aujourd’hui, très nombreux, et ils font beaucoup de sacrifices. Il est important que tout le monde sache que le Congo a… pic.twitter.com/DZvD2VW0Yz — Zfootball (@_Zfootball) April 1, 2026

Sur la pente ascendante

En poste depuis 2022, Sébastien Desabre a permis à la RDC de se hisser en demi-finales de la CAN 2023, avant d’offrir cette place de mondialiste. Le meilleur reste à venir pour les Congolais avec des duels face au Portugal, à la Colombie et à l’Ouzbékistan dans le groupe K de la Coupe du monde.

Le monde s’apprête à découvrir le fimbu.

La RDC crucifie la Jamaïque en prolongation