Une nouvelle technologie sur les hors-jeux arrive en Liga

Viva la revolución ! Ce lundi, le président de la Liga, Javier Tebas, a annoncé de grands changements pour les arbitres. Ceux qui sont souvent la cible des critiques vont voir leur système de hors-jeu totalement modifié. Tebas affirme lors d’une conférence à Madrid que le hors-jeu automatique sera introduit en première et seconde division espagnoles pour la saison prochaine.

Des capteurs dans le ballon

Adios le système de hors-jeu semi-automatique, qui nécessite toujours le jugement de l’arbitre de la VAR. « Le processus est déjà en cours. Cela dépend désormais de questions plus technologiques, mais ce sera prêt pour la saison prochaine et j’espère dès la première journée », glisse le président à Marca. Pour aider les arbitres et éviter les polémiques presque chaque week-end, des micropuces seront intégrées à l’intérieur du ballon. Ces micropuces permettront de détecter avec précision le moment de la frappe du joueur et, avec l’aide d’autres caméras, d’analyser la position du receveur.

Par contre l’automatisation des plaintes du Real et du Barça sera toujours en vigueur.

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