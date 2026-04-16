Kylian Mbappé rejoint un clan de losers en Ligue des champions

Caramba, encore raté. Kylian Mbappé va pouvoir s’approprier cette expression chère à Hergé, à force d’enchaîner les désillusions en Ligue des champions. Ce mercredi soir, l’attaquant français a marqué, mais il a une nouvelle fois vu son rêve d’ajouter la coupe aux grandes oreilles à son palmarès s’évaporer face au Bayern Munich.

Ses deux premières années au Real Madrid ne lui auront pas permis d’aller au bout de l’aventure. À 27 ans, Mbappé doit commencer à s’impatienter d’inscrire son nom à la grande histoire de la C1, dont il fait pour l’instant partie des meilleurs losers.

Un trio de tête Buffon, Ibrahimović et Griezmann

Comme rapporté par Statsdufoot, Mbappé fait partie des dix joueurs à avoir disputé le plus de matchs en Ligue des champions sans la gagner. Avec 98 apparitions dans la compétition, l’homme aux pansements arrive derrière une ribambelle de beaux noms, dirigés par Gianluigi Buffon et Zlatan Ibrahimović (124 matchs), accompagnés d’Antoine Griezmann (118), Koke (116), Jan Oblak (104), Cesc Fabregas (104), Fernandinho (103) et Nicolas Otamendi (102).

Joueurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions sans avoir remporté la compétition : 124- Gianluigi Buffon 124- Zlatan Ibrahimovic 118- Antoine Griezmann 116- Koke 104- Jan Oblak 104- Cesc Fabregas 103- Fernandinho 102- Nicolas Otamendi 98- KYLIAN MBAPPE #BAYRMA — Stats Foot (@Statsdufoot) April 15, 2026

Il ne manquerait plus que l’Atlético récompense ses trois fidèles soldats.

Le Real Madrid a beau avoir 15 étoiles, il n'a plus la bonne