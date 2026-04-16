S’abonner au mag
  • C1
  • Quarts
  • Bayern Munich-Real Madrid (4-3)

Kylian Mbappé rejoint un clan de losers en Ligue des champions

CG
3 Réactions
Kylian Mbappé rejoint un clan de losers en Ligue des champions

Caramba, encore raté. Kylian Mbappé va pouvoir s’approprier cette expression chère à Hergé, à force d’enchaîner les désillusions en Ligue des champions. Ce mercredi soir, l’attaquant français a marqué, mais il a une nouvelle fois vu son rêve d’ajouter la coupe aux grandes oreilles à son palmarès s’évaporer face au Bayern Munich.

Ses deux premières années au Real Madrid ne lui auront pas permis d’aller au bout de l’aventure. À 27 ans, Mbappé doit commencer à s’impatienter d’inscrire son nom à la grande histoire de la C1, dont il fait pour l’instant partie des meilleurs losers.

Un trio de tête Buffon, Ibrahimović et Griezmann

Comme rapporté par Statsdufoot, Mbappé fait partie des dix joueurs à avoir disputé le plus de matchs en Ligue des champions sans la gagner. Avec 98 apparitions dans la compétition, l’homme aux pansements arrive derrière une ribambelle de beaux noms, dirigés par Gianluigi Buffon et Zlatan Ibrahimović (124 matchs), accompagnés d’Antoine Griezmann (118), Koke (116), Jan Oblak (104), Cesc Fabregas (104), Fernandinho (103) et Nicolas Otamendi (102).

Il ne manquerait plus que l’Atlético récompense ses trois fidèles soldats.

Le Real Madrid a beau avoir 15 étoiles, il n'a plus la bonne

CG

À lire aussi
Logo de l'équipe France
Camavinga, de haut en bas
  • C1
  • Quarts
  • Bayern Munich-Real Madrid (4-3)
Camavinga, de haut en bas

Camavinga, de haut en bas

Camavinga, de haut en bas
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
148
86
43
Revivez Bayern Munich - Real Madrid (4-3)
Revivez Bayern Munich - Real Madrid (4-3)

Revivez Bayern Munich - Real Madrid (4-3)

Revivez Bayern Munich - Real Madrid (4-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.