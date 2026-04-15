Les notes de Bayern Munich-Real Madrid

Kylian Mbappé

À l’occasion du siège de Paris en 1870, le Français Alphonse Guérin invente le pansement ouaté pour empêcher les germes présents dans l’air d’atteindre la plaie. Il faut aussi savoir que c’est en 1920 qu’Earle Dickson imagine un petit dispositif combinant une compresse stérile et une bande adhésive protégé par un tissu après avoir voulu aider sa femme victime de coupures fréquentes en cuisinant. Malheureusement, tout cela ne permet pas de gagner la Ligue des champions.