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Les notes de Bayern Munich-Real Madrid

Par Clément Gavard, avec Julien Faure
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Les notes de Bayern Munich-Real Madrid

Des gardiens prêts à postuler à Monaco, Michael Olise élégant à souhait et les pansements de Kylian Mbappé : c’était une soirée folle, ce mercredi soir, à Munich. Et à la fin, c’est le Bayern qui gagne et le Real Madrid qui perd.

Bayern Munich

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Manuel Neuer

Selon nos informations exclusives, l’AS Monaco a coché le nom de Manuel Neuer pour le poste de gardien la saison prochaine.

Note de la rédaction 4/10
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Josip Stanisic

On a tous connu cette frustration de devoir aller au lit à la mi-temps d’un match de dingue le mercredi soir. Quel bon père de famille, ce Kompany. L’enfant Josip Stanišić remplacé par Alphonso Davies (46e), du genre à débarquer en soirée quand tout le monde est déjà bourré.

Note de la rédaction 5/10
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Dayot Upamecano

C’est vraiment n’importe quoi le réservoir offensif de l’équipe de France.

Note de la rédaction 9/10
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Aleksandar Pavlović

C’est un certain Mateo qui lui a tout appris sur les buts du casque.

Note de la rédaction 7/10
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Joshua Kimmich

Avec ce genre de corner téléguidé, on se demande si ce n’est pas lui qui a piloté la mission Artemis-II.

Note de la rédaction 7/10
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Michael Olise

Une bien meilleure technique que des pauvres feux d’artifice pour troubler les nuits des joueurs du Real Madrid : les faire jouer contre Michael Olise.

 

 

 

Note de la rédaction 9/10
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Luis Díaz

Il tenait absolument à retrouver Achraf Hakimi pour lui présenter ses excuses de vive voix. Sans passer par la prolongation, bien sûr.

Note de la rédaction 7/10
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Harry Kane

Des grands débats entre Frank Lampard, Steven Gerrard et David Beckham pour que le meilleur milieu de terrain anglais du siècle s’appelle Harry Kane. Le meilleur attaquant aussi, d’ailleurs. Quelqu’un l’a déjà vu avec des gants ?

Note de la rédaction 8/10
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Real Madrid

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Andriy Lunin

Moins convaincant que Gad Elmaleh dans le rôle de François Pignon dans La Doublure.

Note de la rédaction 2/10
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antonio-rudiger

Antonio Rüdiger

Cela faisait des mois qu’il était traqué par des photographes, mais il a décidé d’officialiser sa relation avec les cartons à l’occasion d’une paparazzade. Retrouvez le bientôt en Une de Paris Match.

Note de la rédaction 4/10
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Votre note /10

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Eduardo Camavinga

On espère au moins qu’il a pu ramener le ballon du match chez lui pour le mettre sur la cheminée. Par contre, il faudra lui faire une petite place dans un carton lors du déménagement cet été.

Note de la rédaction 2/10
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Votre note /10

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Arda Güler

Quel plaisir de revoir ce bon vieux Mesüt Özil !

Note de la rédaction 8/10
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Jude Bellingham

Pas encore son nectar, mais dans l’intensité, un bon Jude bagarre.

Note de la rédaction 6.5/10
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Kylian Mbappé

À l’occasion du siège de Paris en 1870, le Français Alphonse Guérin invente le pansement ouaté pour empêcher les germes présents dans l’air d’atteindre la plaie. Il faut aussi savoir que c’est en 1920 qu’Earle Dickson imagine un petit dispositif combinant une compresse stérile et une bande adhésive protégé par un tissu après avoir voulu aider sa femme victime de coupures fréquentes en cuisinant. Malheureusement, tout cela ne permet pas de gagner la Ligue des champions.

Note de la rédaction 7/10
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Votre note /10

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Brahim Díaz

Pas impossible qu’il apprenne qu’il a finalement remporté la Ligue des champions à la fin du match Brésil-Maroc le 14 juin prochain. Remplacé par Eduardo Camavinga (62e), pas remplacé.

Note de la rédaction 5/10
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Votre note /10

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Vinícius Júnior

Et c’est reparti pour un été de rumeurs de transfert pour l’Arabie saoudite avec un salaire à 1 milliard d’euros.

Note de la rédaction 6/10
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