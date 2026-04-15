- C1
- Quarts
- Bayern Munich-Real Madrid (4-3)
Les notes de Bayern Munich-Real Madrid
Des gardiens prêts à postuler à Monaco, Michael Olise élégant à souhait et les pansements de Kylian Mbappé : c’était une soirée folle, ce mercredi soir, à Munich. Et à la fin, c’est le Bayern qui gagne et le Real Madrid qui perd.
Bayern Munich
Manuel Neuer
Selon nos informations exclusives, l’AS Monaco a coché le nom de Manuel Neuer pour le poste de gardien la saison prochaine.
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Josip Stanisic
On a tous connu cette frustration de devoir aller au lit à la mi-temps d’un match de dingue le mercredi soir. Quel bon père de famille, ce Kompany. L’enfant Josip Stanišić remplacé par Alphonso Davies (46e), du genre à débarquer en soirée quand tout le monde est déjà bourré.
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Dayot Upamecano
C’est vraiment n’importe quoi le réservoir offensif de l’équipe de France.
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Aleksandar Pavlović
C’est un certain Mateo qui lui a tout appris sur les buts du casque.
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Joshua Kimmich
Avec ce genre de corner téléguidé, on se demande si ce n’est pas lui qui a piloté la mission Artemis-II.
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Michael Olise
Une bien meilleure technique que des pauvres feux d’artifice pour troubler les nuits des joueurs du Real Madrid : les faire jouer contre Michael Olise.
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Luis Díaz
Il tenait absolument à retrouver Achraf Hakimi pour lui présenter ses excuses de vive voix. Sans passer par la prolongation, bien sûr.
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Harry Kane
Des grands débats entre Frank Lampard, Steven Gerrard et David Beckham pour que le meilleur milieu de terrain anglais du siècle s’appelle Harry Kane. Le meilleur attaquant aussi, d’ailleurs. Quelqu’un l’a déjà vu avec des gants ?
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Real Madrid
Andriy Lunin
Moins convaincant que Gad Elmaleh dans le rôle de François Pignon dans La Doublure.
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Antonio Rüdiger
Cela faisait des mois qu’il était traqué par des photographes, mais il a décidé d’officialiser sa relation avec les cartons à l’occasion d’une paparazzade. Retrouvez le bientôt en Une de Paris Match.
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Eduardo Camavinga
On espère au moins qu’il a pu ramener le ballon du match chez lui pour le mettre sur la cheminée. Par contre, il faudra lui faire une petite place dans un carton lors du déménagement cet été.
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Arda Güler
Quel plaisir de revoir ce bon vieux Mesüt Özil !
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Jude Bellingham
Pas encore son nectar, mais dans l’intensité, un bon Jude bagarre.
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Kylian Mbappé
À l’occasion du siège de Paris en 1870, le Français Alphonse Guérin invente le pansement ouaté pour empêcher les germes présents dans l’air d’atteindre la plaie. Il faut aussi savoir que c’est en 1920 qu’Earle Dickson imagine un petit dispositif combinant une compresse stérile et une bande adhésive protégé par un tissu après avoir voulu aider sa femme victime de coupures fréquentes en cuisinant. Malheureusement, tout cela ne permet pas de gagner la Ligue des champions.
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Brahim Díaz
Pas impossible qu’il apprenne qu’il a finalement remporté la Ligue des champions à la fin du match Brésil-Maroc le 14 juin prochain. Remplacé par Eduardo Camavinga (62e), pas remplacé.
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Vinícius Júnior
Et c’est reparti pour un été de rumeurs de transfert pour l’Arabie saoudite avec un salaire à 1 milliard d’euros.
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Par Clément Gavard, avec Julien Faure