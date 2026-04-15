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Les fans du Bayern Munich agitent la nuit des joueurs du Real Madrid

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Les fans du Bayern Munich agitent la nuit des joueurs du Real Madrid

Un grand classique. Certains supporters du Bayern Munich ont fait comme tout le monde pour mettre toutes les chances de leur côté avant le retour de C1 contre le Real Madrid. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs feux d’artifice ont été tirés juste devant l’hôtel dans lequel loge l’équipe des Merengues.

Un avant-goût

Sur les images relayées par El Chiringuito, quelques supporters allemands avaient préparé un show pyrotechnique en pleine nuit pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Avec un simple objectif : perturber le sommeil de leurs futurs adversaires.

En tout cas, si certains joueurs ont été réveillés en pleine nuit, ils ont pu avoir un petit aperçu de l’ambiance qui les attend à l’Allianz Arena ce mercredi soir. Après leur défaite au match aller (2-1), les hommes d’Álvaro Arbeloa doivent réagir pour espérer rejoindre le PSG en demi-finales.

Au tour de Kyks de perturber la nuit des Allemands.

Quels joueurs du Bayern Munich et du Real Madrid peuvent être suspendus face au PSG ?

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