La promesse de Kylian Mbappé après l’élimination du Real Madrid

Il s’exprime enfin. Kylian Mbappé sort du silence, près de 24 heures après l’élimination du Real Madrid en quarts de finale de Ligue des champions. L’international français a partagé sa frustration sur ses réseaux sociaux jeudi soir : « Nous avons tenté jusqu’à la fin, mais ce n’était pas suffisant. C’est décevant d’être éliminé d’une compétition aussi importante, mais il faut se tourner vers l’avenir. Nous devons sérieusement nous remettre en question pour éviter à nouveau ce genre de déception. »

La malédiction continue

Kylian Mbappé connaît une nouvelle mésaventure collective dans la plus belle des compétitions européennes. Malgré son but inscrit à l’Allianz Arena, le meilleur artilleur de la C1 2025-2026 (15 buts) reste encore privé de la consécration suprême.

Le capitaine de l’équipe de France garde néanmoins espoir quant aux chances du Real Madrid dans les saisons à venir. « Nous n’abandonnerons jamais !!! À Madrid, l’échec n’a jamais été et ne sera jamais une option. Mais je vous promets une chose : nous allons recommencer à gagner, et très bientôt », certifie le Madrilène.

Il devrait donc sortir du club des losers dans un an.

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