La Ligue des champions offre encore de belles audiences à Canal+

Encore une performance aboutie. Le quart de finale retour d’anthologie entre le Bayern et le Real Madrid (4-3), en Ligue des champions, était à suivre sur Canal+. La chaîne détentrice des droits de la compétition a attiré du monde mercredi soir. 1,76 million de téléspectateurs ont suivi la rencontre sur Canal, selon Médiamétrie, avec une part d’audience de 10%. Une part qui s’élève à 12,1 % sur « les femmes responsables des achats de moins de 50 ans » (celles qu’on appelait les ménagères, avant ce terme de novlangue). Daniel Bravo doit être surpris de ces statistiques.

TF1 est la seule chaîne à avoir fait mieux que Canal+, grâce aux 1,91 million de personnes (11,5% de part d’audience) enthousiasmées par le retour de « Grey’s Anatomy ».

Une semaine record pour Canal+ Foot

La veille, le Paris Saint-Germain, futur adversaire du Bayern en demi-finales, jouait face à Liverpool sur Canal+ Foot. 2,24 millions de fans (12,7% de l’audience globale du mardi soir) ont vu la victoire parisienne sur la chaîne foot du groupe Canal+, lui permettant ainsi de réaliser sa meilleure audience de la saison, une semaine après le carton du média principal de Canal+ pour le match aller. Mardi dernier, la Ligue des champions a fini une nouvelle fois deuxième, derrière TF1, qui diffusait « Koh Lanta ».

La première chaîne d’Europe fera sans doute un malheur à partir de 2028 avec la diffusion de la finale en clair.

Les arbitres de Bayern Munich-Real Madrid se sont-ils trompés ?