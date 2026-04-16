Disiz a apprécié. Sur le banc du Real Madrid face au Bayern Munich (4-3), Dani Carvajal a en effet pété un plomb à la suite de l’expulsion d’Eduardo Camavinga en fin de partie (87e). Pour exprimer son incompréhension, le latéral s’est ainsi précipité vers le quatrième arbitre, David Šmajc, en hurlant « c’est ta faute, c’est ta putain de faute ! » avant d’en faire de même envers l’arbitre principal, Slavko Vinčić.

انه بسبب خطئك! إنه بسبب خطئك اللــعين! pic.twitter.com/KoEVPKkwgE — Mahmood RM UCL Nights (@mmtv5009) April 15, 2026

Un oubli des arbitres ?

Mais pourquoi cette gueulante ? D’après Álvaro Arbeloa, présent en conférence de presse, les arbitres auraient « oublié » que Camavinga avait déjà reçu un carton jaune. Monsieur Vinčić aurait donc dégainé avec plus de facilité, pensant qu’il s’agissait du premier avertissement donné au Français. À noter qu’Arda Güler, auteur d’un joli doublé en première période, a également été expulsé après le coup de sifflet final, pour contestation.

Rojadirecta donc.

L'exclusion de Camavinga : « Une tentative de meurtre contre le football »