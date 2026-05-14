Les démons sont bien de retour. Dans le documentaire Netflix consacré au scandale Knysna lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, où toute l’équipe de France s’était alors embrasée, une partie du journal intime de Raymond Domenech a été dévoilée. Ce jeudi matin, l’intéressé partage son ressenti : ça ne lui a PAS du tout plu. « Seize ans après, cela devait être le documentaire de l’explication, de la réflexion et de l’analyse posée. Ce fut un réquisitoire extrêmement violent contre ma personne. […] Ce fut un film totalement à charge et d’une partialité nauséabonde », a réagi l’ancien sélectionneur des Bleus sur X.

Domenech évoque, par sa version, les coulisses du reportage, auquel il a ouvertement participé. On apprend qu’il aurait monnayé certains passe-droits sur la version finale du documentaire, mais aussi que rien ne se serait passé comme il l’aurait voulu. « Nous avions décidé, en condition sine qua non de ma participation, que je disposerais d’un droit de regard sur tout. Cela m’a été refusé in fine en toute impunité et avec la plus grande malhonnêteté », a-t-il poursuivi dans un communiqué incendiaire, qui ne s’arrête pas là.

« Remuer la merde pour faire de l’audimat »

« Je n’aurais jamais validé une telle version car elle ne reflète ni ce que j’ai dit (choisissez les extraits les plus croustillants, coupez, montez, arrangez et vous aurez un film sensationnaliste qui n’a d’autre vocation que celle de “remuer la merde” pour faire de l’audimat et de jeter le discrédit sur un homme), ni qui je suis. Je suis meurtri et trahi : cela résonne comme un viol de mon âme », a déroulé Domenech.

Knysna 2010, on n’a pas fini d’en entendre parler.

La réponse de Franck Ribéry à Raymond Domenech après le documentaire sur Knysna