Une nouvelle piste dans l’histoire de la taupe de Knysna

Attention petit spoiler ! Ne lisez pas l’article jusqu’au bout avant d’avoir vu le documentaire si vous ne souhaitez pas vous faire divulgâcher ou allez lire un autre article de sofoot.com sur le champ !

L’affaire est-elle relancée ? Le documentaire Le Bus, les Bleus en grève disponible sur Netflix dès ce mercredi 13 mai revient sur l’un des plus gros fiascos de l’histoire du foot et du sport français en général.

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Le 20 juin 2010, en pleine Coupe du monde en Afrique du Sud, les joueurs de l’équipe de France, mal embarquée dans sa poule mais qui avait encore un match à jouer, s’affichent aux yeux de la planète en refusant de s’entraîner. S’ensuit un mélodrame qui aboutit à la lecture par le sélectionneur Raymond Domenech d’une lettre rédigée par les joueurs qui explique que leur geste vise à soutenir Nicolas Anelka, exclu par la Fédération à la suite de la révélation de propos injurieux qu’il aurait tenus à la mi-temps de France-Mexique envers l’entraîneur.

Ces mots avaient eu, en Une de L’Équipe, l’effet d’une bombe dans l’opinion et ont fait entrer le fiasco de Knysna dans la culture populaire. Leur teneur et leur véracité ont également été démentis par les intéressés, qui assurent que Nicolas Anelka aurait plutôt asséné quelque chose dans la veine de « T’as qu’à la faire toi-même ton équipe de merde », parfois agrémenté selon les versions des uns et des autres d’un « enculé » quelque part.

Le journal intime de Raymond Domenech

Le film se regarde facilement et nous replonge dans une histoire complètement folle du début à la fin, avec un enchainement de mauvaises décisions et de luttes d’egos mal-placés.

Alors, certes, ceux qui ont suivi l’affaire ou qui étaient en âge de la voir en direct à l’époque n’apprendront pas énormément de choses, tant les paroles et les actes des uns et des autres, comme les rebondissements ubuesques de ce feuilleton, ont déjà été relatés par de nombreux médias et livres ces dernières années.

Mais le documentaire peut quand même se targuer de quelques exclusivités :

Déjà, les équipes de production ont eu un accès intégral au journal intime de Raymond Domenech, qui notait absolument tout. Certains passages et des formules sans ambiguïté montrent bien à la fois son état d’esprit, voire son isolement, et le délitement d’un groupe.

Ensuite, il y a aussi le destin de la célèbre lettre, dont Raymond Domenech ne savait pas lui-même ce qu’elle était devenue, qui est révélé à la fin du film.

L’élément déclencheur de l’emballement médiatique ?

Mais la question que tout le monde se posait à l’époque, les joueurs en premier, était : qui est la taupe, bordel ? Enfin, le « traître », comme dit Patrice Évra lors d’une conférence de presse inoubliable. La chasse à la taupe avait alors déclenché une véritable paranoïa entre les joueurs eux-mêmes et vis-à-vis du staff.

Plusieurs pistes sont développées par les intervenants. Par exemple, le reporter Vincent Duluc pense que la taupe ne sait pas qu’elle est la taupe. Et dans le même genre, une autre thèse est avancée : après la défaite des Français face aux Mexicains, un joueur aurait lâché – certainement sans penser à mal ni à l’ouragan qu’il allait déclencher (en tout cas, ne lui prêtons pas de mauvaises intentions) – , en coup de vent devant les médias, une petite phrase du type « Ça a chauffé entre Domenech et Anelka ».

Une sortie qui aurait évidemment suffi à mettre les journalistes en ordre de bataille pour creuser à la recherche d’infos sur ce clash et qui aurait abouti à la fameuse Une de L’Équipe.

Et ce joueur, c’est…

ATTENTION, SPOILER.

ATTENTION, SPOILER.

ATTENTION, SPOILER.

Franck Ribéry.

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