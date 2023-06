Sidney Govou : « J’ai corrigé la fameuse lettre de Knysna »

Dans le nouveau numéro de So Foot, en kiosque ce jeudi, l’homme aux 7 titres de champion de France avec l’OL et roi de l’apéro passe à table.

L’occasion de revenir sur le Mondial 2010, puisque Sidney Govou est l’un des rares à aborder le sujet. « Les fiascos, tu peux les expliquer en une phrase : pas d’esprit de groupe. Pourtant, en Afrique du Sud, tout le monde s’aime bien, hein ! On va t’expliquer que Gourcuff était la tête de Turc, mais ce n’est pas vrai. On a juste un groupe hyper individualiste, se confie l’ex-milieu offensif.

Avant de poursuivre : « Tu as Pat Évra capitaine à Manchester, Nico Anelka à Chelsea, Titi Henry à Barcelone, William Gallas capitaine à Arsenal, Franck Ribéry qui marche sur l’eau au Bayern, on est pas mal de Lyonnais costauds… Tu n’as que des gros joueurs et la faute de l’entraîneur, c’est de ne pas avoir réussi à générer un collectif ». Il poursuit : « Les joueurs se craignaient un peu aussi, parce qu’il y avait des têtes brûlées, hein. J’ai assisté à des réunions où chacun donnait son point de vue, et personne n’arrivait à dire non ». Le natif du Puy-en-Velay revient sur l’histoire de « la fameuse lettre ». « Je ne l’écris pas, je la corrige, parce qu’autant que ce soit fait dans un français assez cohérent », a déclaré l’ancien Gone.

On paierait cher pour voir l’original.

