Découvrez le sommaire du nouveau numéro de SO FOOT

Un scandale dans le monde de l'arbitrage, Arteta, Will Still, l'Irlande, Darmanin... Qu'est-ce qu'on mange ce mois-ci dans le mag ?

+Couverture

L’arbitrage français. Le 23 février dernier, Nicolas Pottier, président du district fédéral de la Mayenne et ancien grand espoir de l’arbitrage français, a porté plainte contre X pour viol et pour harcèlement moral et sexuel dans le cadre du travail. Pour en finir définitivement avec les mensonges et les tabous dans le monde de l’arbitrage.

+Reportages

Valse avec Diyarbakir. On peut végéter en troisième division et être l’équipe la plus détestée de Turquie. La preuve avec Amedspor, le club de la ville de Diyarbakir, qui porte tous les espoirs du Kurdistan. Reportage sur place, au cœur d’une élection présidentielle qui n’augure rien de très encourageant pour la suite.

Escape game. Chaque été, le championnat irlandais est l’un des plus suivis de la planète. Normal: Il est la cible privilégiée des parieurs du monde entier…

+À la culotte

Mikel Arteta. Après avoir passé 248 jours en tête de la Premier League, Arsenal a calé dans la dernière ligne droite. Mais bonne nouvelle: après une longue traversée du désert, les Gunners et leur nouveau guide sont de retour. Plongée dans la méthode Arteta.

Gérald Darmanin. Avant de se mettre au service d’Emmanuel Macron, l’hyper ministre de l’Intérieur officiait comme arbitre dans le district du Val-de-Marne. Avec le même goût de l’ordre.

+Entretien

Will Still. Comme souvent, c’est à un coach étranger que la Ligue 1 doit son coup de fraîcheur de la saison. Lui est belge, a 30 ans, s’est fait recaler au concours de police, et Domenech veut sa peau. Autant de bonnes raisons d’aller à sa rencontre.

+Légende

Sidney Govou. Il a traîné toute sa carrière son surnom de « Whisky Coca », mais lui l’assure: il préfère le rhum. Aulas, l’arrivée de la génération 1987, la finale du mondial 2006, Knysna: le septuple champion de Ligue 1 a tout connu du foot français des années 2000. Il était temps de rembobiner tout ça.

+ Enquête

La bonne paye. Comme la Formule 1, la Liga ou le Tournoi des Six Nations avant elle, la Ligue 1 s’est en partie vendue au fonds d’investissement CVC Capital Partners. Pour sauver sa peau? Ou pour planter le dernier clou de son cercueil?

+Culture foot

Antonio de la Torre. Le meilleur acteur espagnol de sa génération n’a qu’un seul défaut: il est fan du Malaga CF. Et dernièrement, ça lui pose pas mal de problèmes.

+ Toutes vos rubriques, qu’elles soient nouvelles ou habituelles…

Dybala délivre la Roma, la Juventus en Conférence, le Hellas et Spezia en barrages